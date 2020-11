“Lombardia TV canale 99” di Milano intervista Andrea Giostra | “Occhio all’evento” di Laura Magnani

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Lombardia TV canale 99” di Milano intervista Andrea Giostra | “Occhio all’evento” programma ideato e condotto da Laura Magnani | venerdì 06 novembre 2020

da Facebook:

da YouTube:

Lombardia TV

Pagina ufficiale dell’emittente televisiva canale 99 digitale terrestre in Lombardia:

https://www.lombardiatv.com/

https://www.facebook.com/LombardiaTV

https://www.youtube.com/user/GruppoLombardiaTV

direzione@lombardiatv.com

+39 0374 341820

Lombardia TV si vede su:

Canale 111, Canale 99 LOMBARDIA TV (in Piemonte canale 85/219, in Liguria Canale 665, in Emilia-Romagna Canale 890, nel Veneto Canale 91, nel Lazio Canale 113, ovunque in streaming ed ora anche su PRIME di Amazon.

Laura Magnani, giornalista e conduttrice TV

https://www.facebook.com/laura.magnani.338

https://www.instagram.com/lauramagnani2014/