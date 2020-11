“Erotismo, passionalità, desideri carnali, così come descrizioni quasi caricaturali di personaggi, fanno da sfondo in questa raccolta” | di Maria Teresa Di Donato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Addio addio amore… Io vado via… Amara terra mia… Amara e bella…” così il nostro caro Domenico Modugno, famoso, amato e tanto rimpianto artista, cantava la sua Sicilia: una terra bella e che fa piangere. Al contrario di quanto dichiarato nella canzone, Andrea Giostra, Autore delle Novelle brevi di Sicilia, non solo non abbandona la sua terra, ma in questa sua raccolta ce la fa amare. Quale osservatore attento della realtà che lo circonda, con dovizia di particolari ed un linguaggio a volte ironico, quasi provocatorio, ed altre nostalgico, Andrea ci fa immergere nella sua Sicilia, per il tramite di quello che sembra un diario personale. In esso ad un italiano perfetto si accompagna il ritmo della lingua dialettale i cui suoni onomatopeici ben rendono il significato delle sue parole anche a chi, come me, questo dialetto non lo conosce. Erotismo, passionalità, desideri carnali, così come descrizioni quasi caricaturali di personaggi fanno da sfondo in questa raccolta la cui vera protagonista è la Sicilia stessa, con i suoi drammi, i suoi problemi, ma anche e soprattutto la sua millenaria cultura i cui “palazzi nobiliari decadenti e sfavillanti chiese barocche e arabo normanne…” si susseguono e dominano le scene di fronte a questo “mare blu cobalto”. Una lettura veloce, ma ricca di spunti di riflessione che consiglio a tutti.

Maria Teresa De Donato, saggista e scrittrice

http://www.dedoholistic.com

http://holistic-coaching-dedonato.blogspot.com/

https://www.amazon.com/Maria-Teresa-De-Donato-PhD/e/B019G68L8Q

https://www.facebook.com/teresa.dedonato

https://www.instagram.com/explore/tags/mariateresadedonato/

Oceano di sensi

https://medium.com/@dedoholistic/oceano-dei-sensi-romanzo-fiction-di-maria-teresa-de-donato-f5f54b9d335a

L’autore Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di Facebook:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100/

Play List per ascoltare la lettura e interpretazione dei racconti e delle novelle siciliani da 15 attori professionisti e semiprofessionisti:

da YouTube | “Audioletture di Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 15 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da Facebook | “Audioletture di Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 15 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

Per leggere gratuitamente online le “Novelle brevi di Sicilia”, clicca qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.it/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

Link della pagina ufficiale Facebook delle “Novelle brevi di Sicilia”

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

Pagina Facebook ufficiale della raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti”:

https://www.facebook.com/MastrAntria/