Piero Ragone, le avventure di Abigail Rain buio negli occhi secondo le regole dell’ombra e della luce

“TUTTI VIVONO IN UN MONDO IN CUI È REALE CIÒ CHE VEDONO. IO VIVO IN UN MONDO IN CUI È REALE CIÒ CHE VORREI NON AVER VISTO.”

Dark e romantico, burbero dal cuore d’oro, Abigail Rain è un esorcista vanesio e irriverente, con un fiuto speciale per i guai. Membro dei nebula, un’organizzazione segreta che combatte le intrusioni demoniache in nome dell’equilibrio, Abi dovrà scegliere tra l’amore impossibile per la sua Jean e le regole dell’ombra e della luce, che ha giurato di servire. Una storia noir di amori ed esorcismi a ritmo di musica, sbronze, citazioni e risse da pub, tra lezioni di occultismo e ambienti da evitare, con sotterranee tracce pulp che zampillano come un vulcano. Frizzante, fumettistico e sfacciato, Abigail Rain è il nuovo re del sovrannaturale, l’apostrofo nero tra le parole “Io ti esorcizzo”. Le sue avventure offrono una panoramica dura e nichilista del lato oscuro della realtà, l’inconoscibile mondo suburbano di una lotta, quella tra luce e tenebre, che nelle mani dell’autore non ha più nulla di sacro. L’aspetto più incredibile della vicenda? Le Avventure di Abigail Rain sono tratte da una storia vera. “Noi siamo i bodyguard dell’equilibrio, agenti segreti dell’armonia ancestrale.” “Sono un bandito dell’etere, un inviato speciale dell’ombra e della luce.”

Piero Ragone è filosofo, ricercatore, scrittore, studioso di religioni e di esoterismo. Il suo campo d’indagine è tutto ciò che la scienza non è in grado di spiegare. È laureato in Filosofia ed ha all’attivo due corsi di formazione post-laurea e due Master: Comunicazione e Produzione Radiotelevisiva (Master I livello) e Formazione del Docente Documentarista Scolastico (Master II livello). Nel 2017 riceve la laurea honoris causa in Scienze Esoteriche. Autore di testi di successo, è ospite di convegni nazionali e internazionali e il suo nome è accostato ai maggiori interpreti della ricerca italiana e mondiale. Ha pubblicato Il Segreto delle Ere con Macro Edizioni (2013); Custodi dell’Immortalità (2015), Dominion – Le Origini Aliene del Potere (2016), Bloodlines – La Storia delle Due Linee di Sangue che Preparano l’Avvento del Messia e dell’Anticristo (2017) con Verdechiaro Edizioni e Nexus Edizioni e Il Tuo Destino Ti Troverà Per Quanto Lontano Tu Possa Andare con Verdechiaro Edizioni (2019).Nel 2020 ha curato la traduzione del Testamento di Salomone nel libro Formulario magico e Antichi Esorcismi con Psiche 2. È titolare della casa editrice Oltre il Confine Edizioni.