“Sentimento e pathos si miscelano in una danza di modi che ben si accosta al clima che abbraccia l’intera Sicilia e le sue propaggini” | di Caterina Civallero

L’invito a leggere l’opera e recensirla giunge a ridosso di un mio recente viaggio a Pantelleria, isola seducente e potentemente selvaggia. Colgo la sincronica coincidenza con simpatia e fra le via di Scauri, svoltando fra i vicoli nei pressi della chiesa, mi imbatto nel chiacchiericcio animato di due anziani che discutono di politica: mi avvicino e passo oltre ma non posso evitare di sorridere. Amo la fonetica del dialetto che si sofferma a sottolineare le vocali di certe parole; in Sicilia la U ha un suono differente che nelle altre regioni italiane: qui per dire la parola amore −amuri− si spingono le labbra in avanti come a mimare un bacio e si trattiene il suono sulla U per un tempo assolutamente magico. Prova a dire: L’amuri è amuri, unn’è broru ri ciciri (L’amore è amore non è brodo di ceci) e capirai cosa intendo.

Fra le pagine di Novelle brevi di Sicilia assaporo il gusto delle tradizioni; dai racconti trapela l’orgoglio per una terra che è stata attraversata dal tempo e da numerose popolazioni di navigatori.

Ho cercato di tradurre, leggendo l’opera di Andrea Giostra, quale istinto o bisogno lo avesse spinto a proporre al pubblico il suo scritto senza un ritorno economico (simbolica è la sua scelta di rinunciare ai proventi della vendita del libro in favore della sua diffusione da case editrici differenti) e per comprendere appieno ho cercato di immedesimarmi nel comportamento che i siciliani hanno in genere verso il prossimo. Novelle brevi di Sicilia rappresenta un gesto delicato e profondamente intenso da parte di Andrea Giostra, conosciuto recentemente per la comune passione di scrivere.

I siciliani, conosciuti all’estero per una buzzonaglia di luoghi comuni che ancora purtroppo non hanno stancato, hanno per carattere la genuina propensione all’amore. Sentimento e pathos si miscelano in una danza di modi che ben si accosta al clima che abbraccia l’intera isola e le sue propaggini. È il calore dei sorrisi, la disponibilità a ospitare, la voglia di fermarsi ad ascoltare o parlare ciò che riscopro fra le pagine dei diciotto racconti siciliani, di cui quattro inediti. Interpretati da voci famose che li hanno letti in pubblico ora si vestono di nuovo e iniziano l’esperienza editoriale di passare fra le mani di lettori appassionati; auguro alla IV versione dell’opera il gioioso destino di divenire nel tempo opera classica e tradizionale e all’amico Andrea rinnovo i complimenti per aver alimentato un progetto culturale audace e romantico.

Caterina Civallero, scrittrice e docente di scrittura creativa

