Anna Maria Cittadini commenta e legge le “Novelle brevi di Sicilia – IV edizione” | 2º capitolo “Agosto a Palermo”

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Agosto a Palermo” | 2º capitolo | Commento e lettura di Anna Maria Cittadini | Saggista di storia contemporanea, attrice e poetessa | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia – IV edizione 2020”

Per ascoltare da Facebook, clicca qui:

Per ascoltare da YouTube, clicca qui:

https://youtu.be/CX0QIXhuuQg

Per ascoltare da Google Blogspot, clicca qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2021/01/AnnaMariaCittadiniCommentaELeggeAgostoAPalermo.html

Durata video-clip: 03:30 minuti

Voce e interpretazione di:

Anna Maria Cittadini

(Saggista di storia contemporanea, attrice e poetessa)

amariacittcipr@gmail.com

INFO E CONTATTI:

«Anna Maria Cittadini Ciprì è nata a Roma e da molti anni vive a Palermo. È attrice di prosa e saggista di storia contemporanea. Dopo la laurea in Lettere Moderne ha collaborato per circa vent’anni alle ricerche storiche promosse dall’Istituto di Storia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo.

Ha pubblicato volumi quali “Proust e la Francia dell’Affaire Dreyfius” (1977), “Il Partito d’Azione e la Questione Meridionale” (1982) e “Il C.L.N. in Sicilia” (1984), entrambi con prefazione di Leo Valiani, “Italia e Francia nel Secondo Dopoguerra, Il caso Vittorini-Sartre” (1984), presentazione di Arturo Colombo, Napoleone Colajani, “La Condizione Meridionale”, Scritti e Discorsi, a cura di Anna Maria Cittadini Ciprì (1994).

Per dieci anni si è impegnata in una Rubrica Storica “Le Stagioni del Nostro Passato”, da lei creata per la RAI di Palermo.

Per il Teatro è stata protagonista in lavori come “Giorni Felici” di S. Beckett (Teatro Eliseo – 2005 e 2006), “Casa di Bambola” di H. Ibsen (Teatro Eliseo – 2007), “Il Giardino dei Ciliegi” di A. Cechov (Teatro Quirino-2008), “Trovarsi” di L. Pirandello (Teatro Eliseo – 2009), “La Donna del Mare” di H. Ibsen (Teatro Eliseo 2013).»

Autore: Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube:

Interviste ad Andrea Giostra | Massimo Agostinelli plays Carlos Fariñas: Canción tristePlay List di Facebook:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100/

INFO E CREDIT:

Immagini:

Palermo, Sicily by drone – DJI Mavic 2 Pro | Sicily Travel

https://youtu.be/ywuVe6T2P2E

Musica di:

Massimo Agostinelli plays Carlos Fariñas: Canción triste

https://youtu.be/p-V7AhKeC6E

Play List per ascoltare la lettura e interpretazione di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani da 23 attori professionisti e semiprofessionisti:

da YouTube | “Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 23 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da Facebook | “Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 23 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

Per leggere gratuitamente online le “Novelle brevi di Sicilia”, clicca qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.it/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

Link della pagina ufficiale Facebook delle “Novelle brevi di Sicilia”

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

Pagina Facebook ufficiale della raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti”:

https://www.facebook.com/MastrAntria/

DOVE ACQUISTARE IL CARTACEO E QUALI CASE EDITRICI HANNO PUBBLICATO O STANNO PUBBLICANDO LA “IV EDIZIONE” DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

“La Macina onlus ed.”, Roma, ottobre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://www.lamacinamagazine.it/pubblicato-il-libro-novelle-brevi-di-sicilia/

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), novembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://www.reteimprese.it/pro_A40124B396087

“Biblios ed.”, Milano, dicembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://www.bibliosedizioni.it/

“Qanat ed.”, Palermo, marzo 2021, in press. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://qanatedizioni.wordpress.com/la-casa-editrice/

“Bertoni ed.”, San Biagio della Valle in Marsciano (Perugia) marzo 2021 in press. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://www.bertonieditore.com/