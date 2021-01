“Agire per risolvere” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







E’ appena iniziato il 2021 e speriamo che sia possibile risolvere i tanti problemi di questo mondo. Siamo tutti sulla stessa barca, mossa dalle stesse onde dello stesso mare e vorrei che i venti miti ci conducessero verso quella terra magica dove si vede in lontananza la luce di quel faro, che ci guida fuori da un buio profondo, che ci ha portato tanto dolore e tanta paura. In questi giorni l’America ha voltato la pagina della sua storia con l’insediamento del nuovo presidente Joe Biden che nel suo discorso inizia chiedendo al suo popolo di aiutarlo ad unire l’America, ribadendo che c’è molto da ricostruire ed il mondo ci guarda. La vicepresidente è una donna e questa è una svolta epocale.Lei è Kamala Harris ed è stata la prima afro-asioamericana ad essere eletta al Senato l’8 novembre 2016. In Europa tutti stanno allestendo politiche economiche per superare questa crisi pandemica sanitaria, che ha causato sia la crisi economica che quella sociale.Molte sono le imprese che stanno chiudendo ed anche molte le attività a conduzione famigliare che stanno vivendo una crisi gigantesca. Il settore dello spettacolo è da troppi mesi completamente bloccato e non si deve pensare al prestigioso attore, ma il pensiero deve andare verso tutte quelle persone che lavorano attorno alle scene. Ci sono i tecnici insieme alle sartorie ed a tutte le persone che si occupano dell’estetica e quindi i tanti parrucchieri e le tante truccatrici. La povertà sta dilagando e troppe sono le famiglie che diventano ostaggio dell’usura. Ci sono file interminabili per ricevere un buono spesa per acquistare qualcosa da mangiare. Il disagio si sta manifestando in ogni sua dimensione, come conseguenza di una catastrofe mondiale e sarà molto complicato individuare sia le modalità che l’erogazione di sostegno economico ai tanti indirizzi per promuovere il risveglio di tutti gli uomini e le donne della terra.La convivenza nelle famiglie è esasperata dai tanti bisogni contemporanei che si vivono molto spesso in ambienti ristretti e poco attrezzati per lavorare ed anche studiare a distanza. Le sofferenze di tipo psicologico ed a volte psichiatrico a volte degenerano in episodi molto dolorosi.La percentuale delle violenze domestiche è del 70% e quella dei femminicidi è del 20%. E’ necessario ricevere presto il sostegno economico per poter far fronte a questa tragedia generale. Dobbiamo essere credibili ed affidabili come Stato italiano perché è solo con la fiducia che l’economia europea potrà relazionarsi con gli Stati per allestire un piano di ricostruzione e rilancio per uscire da questa crisi. La crisi sanitaria è ancora molto importante anche se sono stati studiati e realizzati già alcuni vaccini e sappiamo bene quali sono le misure preventive e siamo già all’opera anche per la cura con l’anticorpo monoclonale. Questo si chiama MAD0004J08, ed è l‘anticorpo monoclonale che si è dimostrato più potente contro il virus: i test clinici sono in fase di studio. Questa è l’informazione avuta da Monoclonal Antibody Discovery Lab di Fondazione Toscana Life Sciences, coordinato da Rino Rappuoli a Siena. In questi giorni c’è una crisi di governo che potrebbe causare dei ritardi sia sull’allestimento del piano del Recovery Plan che su quello dei ristori da destinare alle attività imprenditoriali in crisi. E’ assolutamente necessario condividere queste azioni per mettere in atto le soluzioni per allestire il piano per sostenere e far ripartire tutta l’economia e trovare la via di uscita da questa crisi mondiale.I nostri ragazzi sono in grande difficoltà per seguire i vari piani di istruzione sia in presenza che con le lezioni a distanza. Tutto è stato sconvolto e tutto deve essere riequilibrato per poter ritornare all’accesso alle tante attività che devono essere svolte nelle varie strutture sociali e lavorative di ognuno di noi.