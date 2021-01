Un sabato d’inverno|di Flaviana Pier Elena Fusi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Bollettino meteo in un sabato d’inverno, per tutti i miei naviganti in rete.

Talvolta mi piaceva rifugiarmi in cucina e con il calore del forno, riscaldare il mio cuore oltre a quello della casa.

Preparare un dolce, diventava un alchemico momento.

Cosa, più dello zucchero e del tepore, potevano anestetizzare e al contempo rifocillare i miei sensi?!

Eppure, tutto custodiva in sé, qualcosa di mistico. Un rituale che mi induceva a prendermi cura di me, ma anche di chi sentivo profondamente immerso in me.

Era come se volessi dar da mangiare, qualcosa di buono, alle mie emozioni, dove i sensi tutti, cooperavano al raggiungimento di un amore, passato, presente e futuro. Qualcosa di immenso che immaginavo dovesse appartenermi ancora…

Era bello, era sublime tempo!

Consiglio meteo: l’amore é anche il tepore di una cucina…

Flaviana Pier Elena Fusi

L’irraggiungibile bellezza del tepore femminile|di Edoardo Flaccomio

Sei come il vento

Trasporti violini e rose

Come l’aria che mi circonda

Conservi il profumo della terra.

Sei come il cielo sulla testa

mi piovi addosso: animo cheto

Il Creato

è la luna che splende sopra di te.

Le piante dormono là fuori

Ti guardo e sento il battito della notte

Amore: Dentro

Neanche un attimo di distanza

Edoardo Flaccomio