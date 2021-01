Il Teatro Biondo celebra la “Giornata della memoria” con il recital “Conversione alla pace”

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







In occasione della “Giornata della memoria”, mercoledì 27 gennaio alle ore 18.00, il Teatro Biondo di Palermo proporrà in diretta streaming sul proprio canale YouTube il recital Conversione alla pace.

Con questo titolo, preso in prestito da un verso di Mario Luzi, il Biondo vuole invitare a riflettere sulla necessità, oggi più che mai urgente, di far leva sulla memoria delle violenze, delle persecuzioni e dei soprusi della nostra storia recente per ritrovare i valori universali della pace e della convivenza.

Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo, e gli attori Stefania Blandeburgo e Antonio Silvia interpreteranno brani tratti da opere di Edith Bruck, Joyce Lussu, Valeria Moretti, Pavel Friedman, Primo Levi, Anna Frank, Curzio Malaparte, Antonio Santin, Mario Luzi, Madre Teresa di Calcutta e le testimonianze di Antonio Ferlito e Cesira Pardini – sopravvissuti agli eccidi dei nazifascisti – tratte da Io ho visto di Pier Vittorio Buffa (ed. Nutrimenti).

Il recital comprende anche un intervento musicale di Evelina Meghnagi, considerata una delle interpreti più importanti nel panorama musicale internazionale sefardita, e una testimonianza della scrittrice Edith Bruck, ungherese naturalizzata italiana, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti.

La regia del recital è di Antonio Silvia, la regia video di Alessandro Vancardo.

“Per non dimenticare – ricorda Filippo Virzì Responsabile dell’Ugl creativi di Palermo – la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati, per cui riteniamo opera meritoria il recital del Teatro Biondo di Palermo ‘Conversione alla pace’.