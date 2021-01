Micaela Legnaioli, “PRESENZE”, a cura di Massimo Scaringell

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Sabato 30 gennaio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, KOU Gallery Via della Barchetta, 13 – 00186 Roma.

La mostra rimarrà aperta fino al 17 febbraio p.v.

(ingresso secondo normative e disposizioni Anti-Covid)

Alla Kou Gallery a Roma apre sabato 30 gennaio (ore 14-19) la mostra personale di Micaela Legnaioli “Presenze” a cura del curatore internazionale Massimo Scaringella. In esposizione circa una ventina di opere di piccolo medio formato su diversi metalli. La mostra propone attraverso questo ciclo di opere, un cammino silenzioso percorso dall’artista nello spazio che c’è tra l’arte e la vita. “L’artista -ci spiega il curatore Scaringella- si muove in un ambito in cui la povertà della materia usata si evolve in una raffinata ricchezza dell’espressione emotiva ma chiara nei labirinti della memoria. Un tentativo di descrivere un’immagine viva e reale di persone, i cui profili interpretano le possibili situazioni interiori degli individui stessi”. Nell’intenzione dell’artista le lastre di metallo, incise e ossidate con acidi e sale, vogliono portare in superfice il dato spirituale che è depositato in ciascuno di noi nella sua vita quotidiana, ed in particolare in quest’ultimo anno in cui ognuno ha dovuto subire cambiamenti, più o meno profondi, a causa della pandemia. L’individuo consolida le acquisizioni principali che ognuno di noi sperimenta nella vita, ogni opera è un simbolo racchiuso nel profilo che è l’immagine che di noi stessi conosciamo meno, eppure che ci rappresenta in maniera inequivocabile. L’artista Micaela ci dice che “Un volto di profilo è un segno forte, essenziale, riconoscibile ed è l’unico che si può disegnare con un unico tratto continuo. Queste opere dicono che, ad onta delle enormi differenze che ci separano l’uno dall’ altro, c’è una radice comune in queste vite. E la radice comune è l’arte stessa che riporta ordine, armonia, equilibrio in ciò che può sembrare il massimo del disordine e del caos ossia la vita al di fuori dell’essere”.

La tecnica usata dall’artista, detta circumductio umbrae, lega indissolubilmente l’opera all’idea di riproduzione del reale ed il ritratto si pone come funzione di ricreare la presenza fisica umana. Questi profili si ricollegano direttamente ad uno dei miti più antichi sulla nascita della pittura, lo spazio circostante rappresenta, invece, la spiritualità della persona che interagisce con il resto del mondo.

Nell’osservare questi lavori nel loro insieme, prende forma un senso di umanità e di un sentimento intenso e sofferto in cui il silenzio rimandato dalle “Presenze” ci richiama alla nostra memoria e a quanto scrisse Rainer Maria Rilke: “L’uomo non è più quello con cui si alternano giorno e notte o si misurano prossimità e distanza. Ora si trova come una cosa tra le cose, infinitamente sola. Tutto ciò che avvicina persone e cose si è ritirato in una profondità comune dalla quale si nutrono le radici di tutto ciò che cresce”.

Micaela Legnaioli classe 1970 nata a New Delhi in India, ha vissuto in numerosi Paesi Europei e in Sud America, per poi stabilirsi nell’ultimo decennio a Roma. Da sempre attratta dalle arti figurative la sua ricerca artistica si è sempre concentrata sull’identità dei singoli, della coppia e sulle tracce che ogni essere umano lascia più o meno volontariamente. Micaela è un’artista concettuale di grande talento per la profondità, la sensibilità e l’energia che ogni volta emergono dai cicli delle sue opere: dove la materia si fonde con il segno e il colore a raccontare storie vicine e lontane. Ha esposto in numerose personali e collettive.

