La strada dei sogni | Elena Rosa Tafanelli

Percorro la strada dei sogni.

Tanti. Sogni come acqua sorgiva, come corsi di acqua limpida che attraversa strade, viuzze, sentieri … partono, ritornano, per giungere alla meta, quella che sfocia nel mare, il mare della mente, del cuore.

E durante il cammino mi soffermo a pensare, non mi fermo se non ad ammirare quello che mi circonda.

Succede.

Succede di porsi domande quotidianamente, continuamente, incessantemente. Tranquillamente ma anche prepotentemente, riemergono fatti, eventi, emozioni, patimenti, turbamenti, ma anche splendide gioie, splendide emozioni, a rallegrare la persona che sei diventata … per poi portarti per mano là dove tutto prende forma.

Fatti, alcuni più leggeri, altri più pesanti, non lasciano la tua, la mia, la nostra mente.

Fatti che riportano alla mente soprattutto la propria persona, il proprio essere.

Interrogarsi quindi diventa imperativo, e fa tornare al bambino del tempo appena passato, quando sognava da grande, mentre l’uomo di oggi gioisce nei suoi sogni mai persi.

E vorresti realizzare tutti i sogni.

Ma ti accorgi che la strada dei sogni è strada da percorrere con attenzione, senza fretta. E’ la traccia, il letto, per quell’acqua limpida. Un corso d’acqua di inesauribile splendore. Perché quell’acqua cerca il suo corso naturale.

La strada dei sogni è una strada da percorrere serenamente sempre pronti ad affrontare tutto seguendo la via, da persone libere, mai servi di niente e di nessuno.

A volte i sogni non hanno un senso se non il senso che gli dai. A volte i sogni sono segni da decifrare, segni da seguire fino a realizzare un disegno.

Ecco, un sogno è un disegno, un disegno in divenire.

Siamo persone libere, libere nelle scelte, libere di sbagliare, libere di essere quello che si desidera essere, nel rispetto della propria libertà mai vana, ma anche liberi di non accontentarsi, dove accontentarsi è passività.

Liberi di accettare il meglio per se stessi e dare giusti colori, forme, luci, suoni.

E qui realizzi ciò che volevi essere, ciò che sei riuscito a percorrere, ciò che effettivamente sei, e sei diventato grazie a te stesso.

E riecheggiano dolori, suoni, colori, emozioni, gli stessi sogni, tutto ad indicarti l’importanza di una rinuncia mentre realizzi il centuplo di quello appena pensato; a vivere lo splendore di tutto quello che ti basta, dove un basta ha il suo senso.

Sarai te stesso, mentre realizzi ciò in cui credi, ami, desideri, incontri. I sogni sono le nostre opportunità, sono le nostre scelte. Sono quella parte di noi di inesauribile fantasia, la parte magica che ci guida. I sogni guardano lontano, aspirano a qualcosa di immenso, ma non potrai mai avere tutto, mai tutto, se non avrai ciò che ami, ciò in cui credi, se non realizzerai ciò che ti fa stare bene, come in un sogno.

E il nostro bene è, sarà, il bene di chi crede in noi, e non solo.

Perché il bene è più di un sogno.

Il bene è, può essere solo reciproco. Il bene si nutre di reciprocità.

Se vivi il bene, il bene realizzerai, il bene donerai. Mai fine a se stesso.

Il bene è quel sogno che aspetta solo di essere realizzato.

E riprendo il cammino di un sogno appena iniziato, quello che vede l’alba ad ogni suo passo.

Elena Rosa Tafanelli