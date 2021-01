Librosaggio Testa e Croce, terzo classificato mondiale sezione saggistica, Golden Aster Book Aster Academy| di Edoardo Flaccomio

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







PREFAZIONE

Un pubblico vastissimo leggerà queste mie righe introduttive, perché l’opera in oggetto, ancora prima di essere pubblicata, si è guadagnata il terzo posto al concorso mondiale “Golden Aster Book” nella sezione saggistica inedita dell’anno 2019.

Grande responsabilità per me che mi appresto ad eseguire un compito che definisce innegabile orgoglio per esserne la prescelta.

Lo scopo mio è quello di comunicare quanto prezioso sia il testo che ora è nelle vostre mani, quanto sapere e conoscenza antica abbia riportato a noi in modo sublime.

Non facile, no! Questo termine non lo posso utilizzare. Non è alla portata di tutti, ma è sicuramente uno strumento utile a tutti.

Il bisogno ci accomuna.

Ognuno si è trovato ad affrontare sfide in apparenza impossibili, ma che per alcuni illuminati si sono rivelate possibili e naturalmente superabili. Quel passaggio è avvenuto contestualmente ad una serie di intrecci quantici, dettati da regole o meglio, leggi universali, che agendo sincronicamente hanno donato nuova consapevolezza; a sancire le basi di quella che possiamo chiamare Coscienza Universale.

Le leggi del Modello Assoluto imperano da tempo immemore, ma solo a pochi eletti era dato il sapere e il potere intrinseco. Grazie a persone speciali, sono arrivate fino ai giorni nostri, in modo che finalmente, tutti, le possiamo comprendere, ma soprattutto mettere a profitto per decodificare la realtà.

La nota cabalista francese Dominique Aubier, vi ha dedicato tutta la vita facendosi affiancare da discepoli e adepti indispensabili alla sua evoluzione. Uno tra loro è il dottor Edoardo Flaccomio, autore di questo saggio, ma anche matematico e fisico, al quale mi lega profonda stima e progettualità professionale. Lo definisco l’Amorreo dell’oggi, Cabalista, spiritualista, illuminato, maestro.

Instancabile ricercatore, ha saputo conglobare le sue nozioni donando al nuovo mondo un libro indispensabile, dove tutti siamo narratori autodiegetici.

È con grande onore che vi inoltro in quello che ora è anche il mio sapere.

Lieta di suggerirvi qualcosa che so già varrà una vita.

Un consiglio pratico è quello di abbinare a questo volume un altro dello stesso autore dal titolo “ Da un’avversità nasce un’opportunità”, in modo tale che l’uno ne risulti la teoria e l’altro la pratica. Una Dualità, un Raddoppiamento imprescindibile che si cala ancora una volta nella vita come legge dell’Assoluto.

Flaviana Pier Elena Fusi

PRESENTAZIONE

Un lavoro importante, parla di un’anima che diventa grande, descrive le tappe di un’evoluzione e in ogni punto dona un’indicazione. La direzione è quella del Creato con le regole che Lui ha dato. Le Leggi del Modello Assoluto qui son descritte come strumento d’aiuto, un libro che sa enucleare il sapere che non è solo da raccontare, ma entra prepotentemente negli accadimenti di vita della gente; usa un codice particolare dato dal numero e dalla lettera che bisogna analizzare perché possano rivelare di ognuno l’obiettivo spirituale; è della nascita il momento insieme al nome proprio che va in abbinamento, dove è facile scoprire gli arcani che indicano il fluire, con leggi universali di memorie legate agli ancestrali. I simboli raccontano gli aggiornamenti che sono archetipi dei cambiamenti, sotto gli occhi vanno a chiarire la meraviglia che è facile intuire: la realtà è sincronica beltà.

In queste parole incasellate, cesellate perché così son comandate, al dottor Flaccomio sono arrivate e con maestria le ha tramandate.

Flaviana Pier Elena Fusi