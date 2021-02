Montevago, Optimum Civitatem ed i “ Percorsi Visivi”

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Montevago, (Monte Vaghis) è un piccolo e grazioso centro all’estrema periferia della provincia di Agrigento, sorge su di un pianoro, domina gran parte della valle del Belice e segna il confine tra la Sicilia occidentale e quella orientale. La cittadina, conosciuta per le sue acque termali, divenne nota al mondo intero dopo la notte del 15 gennaio, quando un violento sisma la distrusse e con lei rase al suolo molti altri paesi della valle del Belice. Non voglio ricordare quei tristi giorni, ma, desidero raccontarvi quello che è stato realizzato in questo paesino con meno di tremila anime, circondato da distese di ficodindia, da vigneti, uliveti ed avvolto dal profumo degli agrumeti. Quante volte, abbiamo detto e ci siamo sentiti dire “dalle macerie si rinasce” Mai espressione fu così appropriata per Montevago. I giovani dell’Associazione Culturale “La Smania Addosso” con un loro progetto hanno dato vita, ad un museo a cielo aperto, creando un luogo emotivamente magico.

L’idea di “Percorsi Visivi” è stata realizzata con il comune di Montevago, la Presidenza dell’ARS e con gli assessorati del Turismo e dello Spettacolo. Un museo sotto il cielo del Belice è il sogno di chi ama la propria terra, che ha deciso di rimanere e che soprattutto guarda oltre l’orizzonte della valle. Percorriamo le vie del vecchio centro ben ripulito, poi corso U mberto I, fino ad arrivare nella storica piazza Belvedere. Come per incanto eccoci immersi in un luogo suggestivo, dove i ricordi e i sogni si sono infranti in pochi minuti, ma, dove nessuno ha perso tradizioni e identità.

Ogni casetta custodisce segreti, passioni, gioie e dolori, ma questo è il passato, ora, tutto ha una luce nuova, la luce della speranza. Pavimenti, ritornati dopo decenni, al loro splendore, pareti e tetti che con i loro eleganti decori raccontano di un sano e familiare benessere. Ogni angolo delle casette narraa un lontano ieri; oggi, gli artisti, i pittori raccontano il presente. Gli occhi sorridenti di un bimbo e quelli nostalgici di una donna affascinano il visitatore che cerca di scoprire il passato, ma, quello è il privato di chi vi abitò. Gli occhi scrutano l’interno delle casette, la mente tenta di ricostruire un vissuto lontano e sconosciuto. Curiosità mista ad ammirazione per un ieri ed un presente che le abili mani degli artisti e la sensibile intelligenza lungimirante di un gruppo di giovani ispirati sta ridando nuova linfa a Montevago. Un museo all’aperto dedicato al passato, a chi non c’è più, ma soprattutto alle future generazioni. Lascio “Percorsi Visivi”con la consapevolezza che Montevago è risorta dalla memoria del passato, sta realizzando il presente e guarda al futuro.

La realizzazione del museo “Percorsi Visivi”ha degli artefici che è doveroso ringrazziare: Ligama, Bruno D’Arcevia, Patrick Ray Pugliese, Pascal Caterine, L’Associazione Culturale La Smania Addosso con Michele Di Giovanna e tutti gli altri, Francesco Mauceri, Fausto Moretti, tutto l’efficente consiglio comunale con a capo l’instancabile, sindaco Margherita la Rocca. Parlare di Montevago, descrivere Percorsi Visivi è stato bello ed emozionante, ma, le parole si fermano quando la realtà incontra gli occhi. Benvenuti a Montevago Optimum Civitatem.

Betty Scaglione Cimò