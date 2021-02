È   stato solo amore | di Flaviana Pier Elena fusi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







È stato solo amore

È stato solo l’amore che mi ha portato qui, in questo spazio d’etere a parlare di libri speciali.

Quattro racconti, quattro incanti, tante vite e spunti abbondanti, per navigare l’esistenza e farne sapiente esperienza.

È stato solo l’amore che mi ha fatto scegliere e ora ho bisogno di tutti voi lettori per giudicare obiettivamente queste opere, necessito di menti ma soprattutto di anime che concorrano con me a descrivere qualcosa che da sola non riesco a fare. Come posso essere distante da questi volumi? Innamorata delle pagine che profumano di buono, di risate condite con il pianto, accompagnate da riflessioni sulle sconfitte, ma celebrate con la gioia dell’inevitabile e immensa risalita. Tutto presentato coi sospiri della passione, di una vita che parla: qui è lei la protagonista.

Un vissuto sincronico e magico perché ormai decodificato, interpretato, illustrato e in questi testi riportato. Tanti affanni stemperati con la saggezza antica: il maestro, la guida, la teoria. Lo strumento del sapere è: il librosaggio

“Testa e Croce”

di Edoardo Flaccomio.

Indispensabile ausilio a questo è:

“Da un’avversità nasce un’opportunità”

dove venti storie di vita dei naviganti in rete vengono ingrandite dalla lente della Conoscenza. Venti autori, venti scrittori:

Franco Bagaglia

J.J. Bolaños

Giuseppe Massimo Cannella

Roberto Carlotto

Anna Maria Esposito

Edoardo Flaccomio

Flaviana Pier Elena Fusi

Giuseppe Gallingani

Andrea Giostra

Luigi Grandinetti

Anna Loro

Paolo Magro

Dino Mastropasqua

Bianca Napoli

Mari Onorato

Franz Rivoira

Maddalena Rottigni

Elena Rosa Maria Tafanelli

Ketty Zambuto

Luigi Zani

tracciano la via per l’applicazione in concreto di ciò che l’anima ha fin qui appreso.

Se vogliamo pacificarci col passato, sanare le ferite che ci portiamo sin dall’infanzia, può aiutarci una stella

“Le rivelazioni della stella Bianca”

scritto da me, ma non solo per me.

Tutto questo studio ed esercizio serve per confrontarci ed osservare le emozioni nel libro:

“Novelle brevi di Sicilia”

di Andrea Giostra, dove è possibile immedesimarsi nel protagonista.

Flaviana Pier Elena Fusi