Crisi Cinema. Virzì (Ugl): “Ci auspichiamo che anche le parti sociali vengano coinvolte”

“Il cambio di Governo in atto desta non poche preoccupazione per l‘imminente ed auspicata apertura delle sale cinematografiche”.

“Recepiamo la preoccupazione delle associazioni delle sala cinematografiche e cogliamo l’apertura di Draghi vero le parti sociali come un segnale positivo per non vanificare mesi di sacrifici e di incontri in essere con il Ministro Franceschini e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo nel tavolo tematico precostituito”.

A dichiararlo è Filippo Virzì Responsabile dell’Ugl creativi di Palermo.

“Ci auspichiamo – conclude Virzì – che anche le parti sociali vengano coinvolte nel dare il proprio contributo alla riapertura delle sale cinematografiche a garanzia dei tanti posti di lavoro azzerati dalla crisi generata dalla pandemia da Covid 19 i quali dovranno assolutamente essere tutelati e salvati”.