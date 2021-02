Intervista al giornalista Amedeo Maria Goria | di Aurora d’Errico

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Benvenuti nella mia rubrica: “In salotto con Aurora”. Oggi sarà nostro ospite un altro volto noto della TV e della stampa, un giornalista, nonché conduttore televisivo, attore e scrittore. È con noi, Amedeo Maria Goria, che ci parlerà del suo primo romanzo, uscito da poco: “Il Sacrificio del re”, un giallo ambientato nel mondo del calcio, edito da Castelvecchi. Buongiorno e grazie per aver accettato il mio invito.

Grazie a Te. Con questo giallo ho un po’ smentito me stesso. Infatti per anni dicevo che non avrei scritto libri per… rispetto della letteratura. Poi ho provato a divertirmi con un genere che amo molto e mi intriga, dal noir al thriller al poliziesco.

Lei ha scritto per tantissime testate giornalistiche: Tuttosport, Corriere della Sera, La Gazzetta del Mezzoggiorno, solo per citarle alcune. Approda in Tv al Tg 1, nel 1987 e da lì a poco, inizierà a condurre tantissime trasmissioni note al pubblico come: “Uno mattina Estate”, “La Domenica sportiva”, “I Mondiali di calcio”, “Le Olimpiadi”e tante altre. Ma è stato anche attore in alcuni film: “Annarè”, “Il conte di Melissa”, “L’allenatore nel pallone”. Ex marito di un altro volto noto della Tv, la giornalista Maria Teresa Ruta, dalla quale ha avuto due figli, Guenda e GianAmedeo. Queste, ovviamente, sono notizie note a tutti. Ma chi è veramente Amedeo Goria?

Sono un uomo fortunato, almeno sinora. Ho svolto l’attività che sognavo, il giornalismo, pur essendo figlio di un medico e con tanti parenti dottori. Ma la professione del medico non mi ha rapito, mentre viaggiare con la fantasia con i miei inviati speciali preferiti del tempo, negli anni 60’ e 70’, mi stimolava di più… abitando in Piemonte, fra Ivrea, Torino e l’Astigano, leggevo la Stampa, La Gazzetta del Popolo, Tuttosport, e fantasticavo sulle cronache dei giornalisti, che passavano dal racconto di un delitto all’inaugurazione di una diga, all’arrivo in Italia di una Star Hollywoodiana, all’intervista di un campione sportivo.

Com’è nata la sua passione per il giornalismo e ,soprattutto, il giornalismo sportivo?

Appunto, è nata allora, a 12-13 anni. Anche perché seguivo gli avvenimenti sportivi, le partite, le gare del ciclismo, con gli immaginifici passaggi sulle strade del mio paese, Chiaverano di Ivrea, dei corridori del giro d’Italia. E siccome correvo forte, gareggiavo prima per l’atletica Ivrea e poi per il centro sportivo Fiat, nei 400 ostacoli. Ho vinto il titolo italiano UISP allievi e il titolo regionale piemontese nella stessa prova. Intanto scrivevo sulla Sentinella del Canavese, il settimanale di Ivrea. Sapevo tutto dello sport, ero una piccola enciclopedia, e grazie a un cugino di mio padre, Carlo Massari, esperto di bocce per la Gazzetta del Popolo, cominciai a collaborare al secondo quotidiano torinese, una volta trasferitomi per l’università, a lettere e filosofia. Poi dalla Gazzetta a Tuttosport, con corrispondenze da Torino per tanti giornali, dal Corriere della sera al Mattino di Napoli al Tempo di Roma. E dal 1987, in RAI, prima al Tg 1 e poi a RAI Sport.

In questo periodo della sua vita, si sente più “giornalista” o più “scrittore”?

Non amo le etichette e non so fare gerarchie e anche nelle preferenze sono in difficoltà. Provo a impegnarmi per quello che faccio, sapendo di non essere né un genio né un fenomeno. Come giornalista provo ad essere curioso, mentre il mestiere dello scrittore non posso definirlo dopo un solo libro. Comunque richiede un altro tipo di lavoro, di studio, di immedesimazione, di concentrazione. Non sapendo far … nulla, mi sono cimentato anche come attore, a teatro, cinema, fiction. Ho una faccia abbastanza comica. E ringrazio chi me ne ha dato l’opportunità. E a tutti consiglio di provare sempre esperienze nuove, se si può. Ogni attività che si abbraccia regala esperienza e arricchimento. Anche quelle che magari non riescono come si vorrebbe. La vita è bella, e non va buttata via. Ma aggredita per quello che ogni giorno può dare. Perché poi, purtroppo non è così lunga…

Di cosa parla il suo romanzo: “Il Sacrificio del re”?

E’ un giallo ambientato nel mondo del calcio, a Torino, con un Presidente di un club che sparisce, più suicidi eccellenti, proteste degli ultras per foto piccanti che coinvolgono due giocatori importanti, e altri misteri e capovolgimenti di scena. Con finale a sorpresa, ovviamente.

È tutto frutto della sua fantasia, oppure ha preso spunto da fatti realmente accaduti nel mondo calcistico ?

Molta fantasia e qualche spunto dettato da vicende vissute.

In un mondo, ormai, computerizzato come il nostro dove quasi tutti sono “incollati” sui social, crede che ci sia ancora spazio per la lettura di un buon libro?

Lo spazio c’è, il tempo bisogna cercarlo. I social bruciano tutto velocemente, spesso mescolando vero, verosimile e anche il falso. Il libro riposiziona la mente, fa riflettere e serve a combattere stress e pulsioni da social.

Un libro per essere letto, cosa dovrebbe avere per suscitare l’interesse dei lettori?

Come un articolo, deve incuriosire. E non annoiare. La ricetta di sempre.

Cosa consiglia a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera di “giornalista”, soprattutto in un periodo così difficile che stiamo vivendo?

Leggere, studiare, avvicinarsi a questo mestiere. Anche e grazie a siti e giornali online. Senza illusioni. Ma con passione. Cercando anche amicizie giuste e corrette.

È vero che già sta pensando ad una sceneggiatura per il suo romanzo, che la vedrebbe impegnato con sua figlia Guenda?

Si, ma è presto per parlarne. Guenda comunque è molto attiva e propositiva.

È di questi giorni la notizia che lei potrebbe essere nel Cast della nuova edizione de “L’isola dei Famosi”, il reality Show ambientato in Honduras. Cosa c’è di vero?

Un contatto c’è stato, a giorni saprò. Sarebbe un’altra avventura. Un po’ folle.

Per sentirsi veramente “completo”, dal punto di vista professionale, c’è ancora qualcosa che vorrebbe realizzare?

Tante cose avrei voluto e forse potuto fare di più e meglio. Magari con escursioni nell’ambito politico ma ormai vivo alla giornata, se la salute mi assiste.

Cosa vuole augurare ai nostri lettori?

Pronostico un 2021 migliore dell’anno passato, e non ci vuole molto. E auguro di vivere ogni giorno accompagnati da nuovi sogni, nuovi obiettivi. Senza mai demoralizzarsi. La vita dà sempre nuove occasioni, anche quando si è un po’ tristi.

Grazie, per essere stato ospite nella mia rubrica virtuale e mi auguro di poterla intervistare nuovamente, ma di persona, non appena tutta questa emergenza virus sarà finita. Grazie, ancora, e buona giornata.

Grazie a te, e a tutti voi. Auguri, e un super Abbraccio.

Amedeo Maria Goria

https://www.facebook.com/amedeomaria.goria

Aurora d’Errico