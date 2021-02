“RADIO IN 102” intervista Andrea Giostra | “Arte a parte”, programma ideato e condotto da Barbara Murana | sabato 06 febbraio 2021 ore 11:30

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Per vedere il videoclip da YouTube, chicca qui:

Per vedere il videoclip da Facebook Watch, chicca qui:

Per vedere il videoclip da Google Blogspot, chicca qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2021/02/RADIOIN102IntervistaAndreaGiostra.html

Barbara Morana conduce “Arte a parte” un programma settimanale di attualità culturale su RADIO IN 102.

bmorana@artistique.org

http://it.linkedin.com/pub/barbara-morana/28/682/8b0

https://www.facebook.com/larteaparte/posts/3646133765502909

«Il 6 febbraio 2021, alle ore 11:30, non perdetevi l’appuntamento con il settimanale culturale del sabato mattina: Arte a Parte. Sarà con noi in diretta Skype lo psicologo e criminologo Andrea Giostra, con lui parleremo di “pandemia e problemi di salute mentale”, come riconoscerli e come affrontarli. La seconda metà della trasmissione sarà con noi in diretta Skype Maria Antonietta Spadaro, la storica dell’arte più amata dai palermitani. Con lei parleremo della chiesa di Santa Maria dello Spasimo, dell’altare del Gagini e della tela di Raffaello.» Barbara Morana

Conduce Barbara Morana

Regia di Mirko Ufo Valenti

dalle 11:30 alle 12:30 su Radio IN 102. Seguite la Diretta FM 102,00 o in streaming www.radioin102.it, interagite e raccontateci la vostra opinione sul soggetto trattato questa settimana chiamandoci.

TAG:#Andreagiostra; #pandemia; #pandemiaproblemi; #Mariaantoniettaspadaro; #santamariadellospasimo; #Raffaello; #gagini; #lospasimodipalermo; #paladaltaregagini; #culturapalermo; #palermo; #arte; #covid-19cultura; #radioin102; #arteaparte;

Radio In 102 “Arte a Parte”

https://www.radioin102.it

https://www.facebook.com/radioinofficial/

https://www.instagram.com/radioin102/

https://twitter.com/radioin102

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg