10 febbraio il “Giorno del ricordo” | Il Brass Group dedica un contributo con le musiche dell’OJS

Il Brass Group dedica un contributo, con le musiche dell’OJS e con le testimonianze di Rosario Modìca e della figlia Chiara Donà dalle Rose, per rinnovare la memoria della tragedia delle foibe nel secondo dopoguerra

In streaming sui canali del Brass Group mercoledì 10 febbraio 2021 per tutta la giornata

Palermo 8 febbraio 2021. “Il silenzio, le sacche di deprecabile negazionismo militante o il riduzionismo, sono gli ostacoli contro cui ancora si combatte per questa sciagura nazionale” lo ha scritto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo, aggiungendo che il vero avversario da battere, “più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi”. Il Capo dello Stato sottolinea inoltre, così come si legge su vaticanonews.va, che “angosce e sofferenze sono un monito perenne contro le ideologie e i regimi totalitari che negano i diritti fondamentali della persona e rafforzano ciascuno nei propositi di difesa e promozione di pace e giustizia”. Con la legge n.92 del 30 marzo 2004 il Parlamento Italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10 febbraio il Giorno del Ricordo, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe nel secondo dopoguerra. La Fondazione the Brass Group, con i propri canali, si fa promotrice di una iniziativa in streaming quale contributo per la memoria di questi tragici avvenimenti storici oltre alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico degli italiani tutti. Pertanto, verrà trasmesso in streaming sui canali del Brass un contributo realizzato con alcuni brani eseguiti dall’Orchestra Jazz Siciliana ed una testimonianza a cuore aperto di Rosario Modica, uomo di grande cultura, che è riuscito a sopravvivere alle foibe grazie all’intervento del padre, l’ammiraglio Domenico Modica di origini siciliane. Il contributo contiene anche l’intervista alla figlia di Rosario, Chiara Modica Donà dalle Rose, mecenate della cultura e dell’arte oltre che avvocato di diritto internazionale e della tutela dei diritti umani, che ricorda i racconti del padre appena quattordicenne, vissuti durante quel terribile periodo che fa parte della nostra storia.

Ed è intento del Brass Group non dimenticare la tragedia delle foibe, così come già avvenuto per quella della Shoah in cui i solisti dell’OJS si sono esibiti in ricordo. Verranno dedicati dei brani in memoria alle vittime del Giorno del Ricordo e a tutti coloro che ne hanno vissuto la sofferenza. Il programma musicale, che vede l’ Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina, prevede il brano “How Far Can You Fly” eseguito da Vito Giordano al flicorno con l’arrangiamento di Ignazio Garsia. Seguono altri due brani eseguiti da Giuseppe Milici, il primo “The Shadow Of Your Smile” orchestrato sempre da Ignazio Garsia e il secondo ,“The Summer Knows” con l’arrangiamento del Maestro Antonino Pedone.

Il contributo sarà in streaming sui canali social della Fondazione The Brass Group pagina facebook, Youtube, sito www.brassgroup.it. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it.