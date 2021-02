“Protagonista per San Valentino”: gli attori del Teatro Biondo di Palermo interpretano i pensieri sull’amore in tempi di Covid

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Quante volte, in questi mesi di isolamento forzato, abbiamo dovuto rinunciare a un abbraccio, allo scambio di sguardi e carezze con la persona amata? Quanto soffrono gli amanti costretti al distanziamento, a una comunicazione in molti casi solo digitale?

In occasione del primo “14 febbraio” in tempi di Covid, il Teatro Biondo di Palermo lancia

il progetto Protagonista per San Valentino, per riflettere sull’amore in un’epoca in cui è

difficile viverlo.

All’indirizzo di posta elettronica del Biondo sono arrivati, nei giorni scorsi, più di cento

pensieri sull’amore: lettere, poesie, prose. I più belli e significativi sono stati interpretati dagli

attori Stefania Blandeburgo, Noa Blasini, Beatrice Boccali e Antonio Silvia, con la regia

artistica e co-regia video di Elisa Parrinello, nella suggestiva cornice di Villa Virginia, che

ha concesso gli spazi per solidale collaborazione tra realtà culturali cittadine.

Gli 11 video, realizzati da Alessandro Vancardo, si possono vedere e votare con un like nella pagina Facebook e nel profilo Instagram del Teatro Biondo.

Gli autori dei testi dei tre video che, entro il 13 febbraio, otterranno il maggior numero di like,

riceveranno in omaggio un paio di card per assistere a 4 spettacoli in programma al Teatro

Biondo nei prossimi mesi. Il giorno di San Valentino, alle ore 18, sarà visibile in première

YouTube il video integrale delle letture.