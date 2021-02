Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“EMIA edizioni” di Roma intervista Andrea Giostra sull’Opera della scrittrice calabrese Teresa Cuparo “Figlia della terra” | venerdì 12 febbraio 2021 ore 18:00

da YouTube:

da Facebook:

da Google Blogspot

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2021/02/emia-edizioni-di-roma-intervista-andrea.html

Durata: 19:40 minuti

Venerdì 12 FEBBRAIO alle ORE 18, In diretta streaming sulla pagina Fb e sul Canale YouTube della EMIA Edizioni, sarà presentato il libro FIGLIA DELLA TERRA di Teresa Cuparo.

Interverranno:

TERESA CUPARO, autrice del libro

GIUSEPPE CONDELLO, scrittore e autore della prefazione al libro

ANGELA CACCIA, poetessa

ANDREA GIOSTRA, psicologo, scrittore e art manager.

Coordinerà ALESSIA ROCCO, scrittrice e poetessa.

Un romanzo in cui la nonna racconta la sua vita alla nipote. Lei se ne andò in un giorno d’estate, lasciando all’autrice del libro il significato del nome che portavano entrambe e strappandole la promessa che per tanto tempo la giovane non aveva voluto farle: avrebbe scritto la storia della sua vita. Poi, distesa nella bara, sotto un velo bianco, si era trasfigurata mostrando mani d’ulivo nodoso e pelle simile ai calanchi argillosi della terra che aveva sempre amato: la Calabria.

Il sonno eterno ne aveva fatto una Dea Madre risolvendo, in quel mutamento improvviso, alcuni interrogativi che fino ad allora avevano angustiato la nipote. La morte non era giunta per portare dolore ma la gioia della presenza, non per separare ma per legare le due donne, il passato al presente, le radici alla terra.

Avvenne, infatti, che un pomeriggio, in riva al mare, le loro anime si ricongiunsero.

Il vento costrinse la ragione a lasciare il posto ai sensi, il passato riemerse e incominciò, per la nipote, il tempo del ricordo.

EMIA edizioni

https://www.rianoimpreseriunite.it/imprese/emia-edizioni/

https://www.facebook.com/emiaedizioni

emiaedizioni@gmail.com

EMIA online – Presentazione libro FIGLIA DELLA TERRA:

Teresa Cuparo

https://www.facebook.com/teresa.cuparo

Il libro:

Teresa Cuparo, “Figlia della terra”, EMIA ed., Morlupo, 2019

https://www.rianoimpreseriunite.it/?s=figlia+della+terra

Rassegna stampa aggiornata al 20-02-2021 | Articolo pubblicato su:

IlSicilia.it, giornale online siciliano con oltre 150 mila visualizzazioni al giorno e oltre 5 MILIONI di visualizzazioni al mese (uno dei 3 magazine più letti della Sicilia):

https://www.ilsicilia.it/figlia-della-terra-di-teresa-cuparo-una-storia-meridionale-di-identita-e-di-forti-legami-familiari/

Fattitaliani.it, giornale nazionale online di arte e cultura con oltre 20-25 mila visualizzazioni al giorno:

https://www.fattitaliani.it/2021/02/figlia-della-terra-di-teresa-cuparo-una.html

Andrea Giostra al mercato di Ballarò a Palermo

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di Facebook:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100/

“Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 25 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti| da YouTube:

“Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 25 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti | da Facebook:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223