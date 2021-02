Francesca Guidi apre il 2021 con un regalo artistico al compositore e musicista Claudio Simonetti

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Francesca Guidi, l’artista Pesarese di Arte dei Led, apre il 2021 con un regalo artistico al grande compositore e musicista Claudio Simonetti.

Omaggio di una stampa d’autore dal titolo “Light of my Mind “(tecnica mix media acrilico con l’ausilio dei led su carta Sirio in edizione limitata di copie 40/40) fatta recapitare per il giorno del suo 69°compleanno avvenuto il 19 febbraio dalla sua addetta stampa di Roma Lisa Bernardini.

Claudio Gonippo Luigi Simonetti, compositore e musicista italiano, figlio di Enrico Simonetti, nasce San Paolo (Brasile) il 19 febbraio 1952.

Tornato in Italia con la famiglia quando aveva 11 anni, studia composizione e pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma ed è anche il fondatore del famoso gruppo progressive rock Goblin.

È conosciuto per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane, tra cui i film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre, Tenebre, Dracula 3D, nonché di Dawn of the dead/Zombi e Wampyr di George A. Romero. Ha inoltre scritto colonne sonore per film di Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Castellano & Pipolo e Salvatore Samperi.

Tantissimi gli artisti appartenenti al mondo dello spettacolo gli hanno reso omaggio con video messaggi di auguri da Pino Insegno, l’attore Kaspar Capparoni, Roberto Ciuffoli ecc.,invitati speciali alla festa in suo onore.

Simonetti ha voluto ringraziare regalando un concerto live sui social con le sue musiche più celebri.

Francesca Guidi: per me è un grandissimo onore aver donato la mia stampa artistica ad uno stimato artista riconosciuto in tutto il mondo per le sue opere geniali e creative, con la pandemia sono cambiate tante cose a partire dagli eventi compresi quelli dedicati all’arte,così ho iniziato a realizzare dal 2020 stampe delle mie opere in edizione limitata spesso richieste per eventi in cui omaggiano gli ospiti.

