“Green book” (2018), di Peter Farrelly su Rai 1 e su TIMVISION

Il 17 marzo 2021 su Rai 1, in prima serata, verrà trasmesso il bellissimo film di Peter Farrelly, “Green Book”, vincitore di tre premi Oscar 2019: miglior film dell’anno (a Jim Burke, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Charles B. Wessler); Migliore attore non protagonista a Mahershala Ali; Migliore sceneggiatura originale a Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly; oltre alla candidatura per il migliore attore protagonista a Viggo Mortensen e per il miglior montaggio a Patrick J. Don Vito. Ai quali Oscar, si aggiungono poi i tantissimi premi e riconoscimenti vinti a livello internazionale.

Per chi non potesse vederlo su Rai 1, il film si può vedere su TIMVISION on demand.

Dicevamo che il film è bellissimo! Sì, è vero, e si potrebbe incorniciare con questa semplice parola – bellissimo! – questa emozionante produzione cinematografica frutto di una splendida sceneggiatura originale scritta a otto mani, che ha saputo ben ricostruire una storia vera degli anni Sessanta statunitensi tra un talentuosissimo pianista afroamericano dell’elegante City newyorkese e un bizzarro e pieno di geniali risorse relazionali e di problem solving, autista e tuttofare siculo-americano, nato e cresciuto nel basso Bronx di New York dal quale non si era mai allontanato.

Guardando il film, balza subito agli occhi e al cervello di noi tutti, che “Green book” non è un semplice film sul razzismo unidirezionale dei bianchi d’America contro gli afroamericani, come diversi buonisti ad oltranza radical chic italici si sono affrettati nel definirlo! Niente di più errato e distorto dalla realtà cinematografica! Ho letto diverse recensioni e commenti di giornali e magazine della settima arte, tra i più letti in Italia, e purtroppo questo pregiudizio critico sul film, che leggo come una strenua e talvolta ammirevole posizione intellettualmente disonesta di alcuni critici cinematografici (o presunti tali), è abbastanza diffuso, ma per fortuna non troppo!

È vero, invece, che “Green book” è uno splendido film sul razzismo in senso lato e sulla xenofobia (non solo statunitensi!) generati dalla “paura del diverso da noi”, visti e raccontati da angolature diverse, da prospettive prismatiche che fanno capire, senza lasciare alcun dubbio, che il razzismo, così come la xenofobia, non è unidirezionale, dal bianco verso il nero come pregiudizialmente ed ipocritamente viene concepito da una sparuta parte degli pseudo intellettuali italici, ma ha molteplici venature e ombre pluridirezionali.

Ed è qui che nel film viene fuori l’eleganza e la raffinatezza della narrazione che sviluppa e districa con geniale maestria le molteplici prospettive del razzismo/xenofobia… quelle del colore della pelle e delle tradizioni, dell’educazione e della cultura, delle inclinazioni sessuali e della religione, del cibo e dell’abbigliamento, del modo di parlare e del modo di mangiare, dei costumi e delle origini storico-sociali… anche quelle italiche, e sicule in particolare, che vengono raccontate nel film senza sconti e con cruda realtà (mangiaspaghetti, mafiosi, ignoranti, etc… etc.. che tutti noi siciliani che siamo stati all’estero e che abbiamo vissuto in “Continente”, conosciamo benissimo)!

La paura del diverso è il tema principale che affronta il film. E quando il diverso da noi diventa simile a noi attraverso un “percorso” di conoscenza frutto dello scontro e del confronto, delle confessioni disinibite e delle emozioni irrefrenabili, della fiducia e della voglia di scoprire nuovi universi umani, è lì che vengono abbattuti i muri della diffidenza pregiudiziale, e tutto, come per magia, appare nuovo, con una luce chiara. Una prospettiva tanto chiara e nuova che non può che generare condivisione umana e solidarietà fraterna, come accade, quasi naturalmente alla fine delle otto settimane di “tour di concerti” tracciato dal “Green book”, in giro per gli Stati del profondo e razzista sud statunitense, tra il siculo-americano Tony Lip (uno splendido Viggo Mortensen) e il virtuoso pianista afro-americano Don Shirley (un maestoso Mahershala Ali).

È questo il vero cuore narrativo del film che riesce a commuovere e a far luccicare gli occhi dello spettatore per le emozioni che riesce con una semplicità disarmante a generare.

Tutto il resto che è stato scritto e raccontato è una sgradevole proiezione pregiudiziale, una posizione “razzista” (da questa prospettiva sicuramente!) di chi non sa vedere altro di quello che ideologicamente ha in testa, e che il film non dice affatto!

Ma per rendersi conto di quello che scrivo, basta guardare il film e magari condividere, anche con me se vorrete, la vostra idea e la vostra opinione su un’opera davvero interessante e magistrale.

Buona visione a tutti voi…

