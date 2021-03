On demand da oggi “Ore 19:00” l’ultimo corto di Giuseppe Mincuzzi, in arte Er Poeta Metropolitano

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Finalmente su tutti i social l’ultimo corto di Giuseppe Mincuzzi, in arte Er Poeta Metropolitano, da oggi, 20 marzo 2021.

“Roberto”, ci racconta il regista Mincuzzi, “è il marito ideale di una piccola famiglia borghese, dove tutto ruota intorno alla quotidianità, fatta di gesti semplici e di amore per la moglie e i figli. Un evento drammatico scuote la serenità di questa famiglia, segnando per sempre la psiche di Roberto”.

Giuseppe Mincuzzi, poeta, scrittore e autore di corti e web series, non vuole svelarci di più, per non rischiare di rovinare il finale, ma soprattutto il messaggio che vuole trasmettere per sensibilizzare le persone che lo vedranno.

Vedi da oggi (20-03-2021) su:

https://www.youtube.com/watch?v=gUgwaHjTpog&t=6s&ab_channel=GiuseppeMincuzzi

Scheda Tecnica:

Un film prodotto, scritto e diretto da Giuseppe Mincuzzi

Interpreti principali: Giuseppe Mincuzzi, Monica Luigini (moglie voce fuori campo), Federico (collega voce fuori campo)

Soggetto e sceneggiatura di Giuseppe Mincuzzi, Silvia (aiuto sceneggiatura)

Scene e costumi di Giuseppe Mincuzzi.

Fotografia Giuseppe Mincuzzi, montaggio Giuseppe Mincuzzi,

Musiche salamisound-6035066-ding-dong-bell-will-ring-3

Foto di scena Giuseppe Mincuzzi

Giuseppe MincuzziINFO E CONTATTI

Giuseppe Mincuzzi, “Er poeta metropolitano”

www.giuseppemincuzzi.net

“I Sotterranei” de “Er poeta metropolitano” e Giuseppe e Cristian

https://www.facebook.com/isotterranei/

Canale YouTube de “I Sotterranei”:

https://www.youtube.com/channel/UCPQDLMvWLzJ3vRxJNlyLTRw