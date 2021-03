La musica ci risorgerà| di Flaviana Pier Elena Fusi

By

La Musica ci risorgerà

È sulla scia dell’inclusione che ci sentiamo attratti ancor di più dalla musica che trasporta lassù, fuori, nel sogno incontaminato di libertà e colore. Quando agli strumenti ci sono due concertisti di fama internazionale, il viaggio diviene sublimazione. Anna Loro all’arpa e Francesco Dainese al flauto, sotto la direzione di Yves Abel, si esibiranno martedì 30 marzo alle ore 20 in diretta audio sulle frequenze di Radio Rai Alto Adige, che è possibile ascoltare in streaming in qualsiasi luogo del mondo vi troviate.

Wolfgang Amadeus Mozart e Francis Poulenc raggiungeranno i nostri timpani assetati di eternità e leggerezza. Un concerto per tutti, una maestria che grazia l’orecchio inesperto e consola quello più esigente, allenato ai suoni di magica poliedricità.

Si ringrazia la fondazione Hydn Stiptung per l’organizzazione dell’evento.

Buon divertimento a tutti gli auditori.

Flaviana Pier Elena Fusi