“Se un racconto ti prende nell’anima si può definire solo… emozionante…” | Recensione di Aurelia Raia

Ho ascoltato “La Banda”. Ho vissuto il racconto ad occhi chiusi immersa nella processione insieme ai protagonisti della storia… un sogno vissuto… sensazioni provate dal cuore come le stessi vivendo per davvero… Cosa posso dire? Se un racconto ti prende nell’anima si può definire solo… emozionante… Grazie!

Anche “Auguri da Palermo” è bellissimo, breve ed intenso.

“Innamorato” è un racconto così reale e veritiero che mi ha fatto riflettere a quanto anche io da sempre innamorata dell’amore possa sembrare goffa e timida nel descrivere quello che queste stupende parole mi hanno trasmesso.

Il racconto “La Doccia” è un momento di vita reale che sovviene ascoltare di continuo… Quale donna… femmina… non vorrebbe essere descritta come in questo breve racconto.

“La bigliettaia” suscitare gioia ed orgoglio per ogni orecchio femminile…. Meraviglioso!

Anche la Novella “L’onorevole”, mi ha colpita… mi travolge nei meandri del racconto dettagliato con impeccabile precisione e leggerezza per farci entrare nel bel mezzo della situazione ed introdurci con eleganza nell’incontro estasiante del protagonista. Bello! Bello! Bello! Grazie all’autore Andrea Giostra per farmi sognare con i suoi capolavori.

Aurelia Raia, lettrice

