“BUONA PASQUA !!” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Sono trascorsi tredici mesi dall’inizio di questa infezione mondiale. Abbiamo incontrato un male sconosciuto che ha fatto ammalare tutta l’umanità sia infettandola che isolandola in un modo di vita precario sia socialmente che economicamente. Tutti i settori economici sono stati colpiti da queste misure rigide messe in atto per limitare il contagio. Non avevamo il farmaco ed il vaccino sembrava lontano anni luce e la paura ha pervaso la nostra esistenza.Tutti i cittadini del mondo sono tutti su una stessa barca che sta solcando un mare in tempesta e questa realtà condivisa da tutti i continenti speriamo che faccia comprendere che siamo tutti uguali e tutti abbiamo il diritto di vivere in salute e con i sostentamenti necessari. Da qui deve emergere la verità scontata e spesso non capita, che non sono le guerre e le prevaricazioni che arricchiscono i tanti uomini e le tante donne del mondo. Grazie all’impegno ed alla competenza del sistema sanitario è stato possibile identificare il virus ed attivare lo studio per arrivare al farmaco ed al vaccino e sempre con la costanza e la responsabilità dei tanti operatori, tanti sono stati curati ed aiutati a superare questa infezione tremenda. Troppe sono le persone che non ce l’hanno fatta e troppo è il dolore che tutto questo ha creato.L’economia è stata massacrata e ci sono tante aziende sia piccole che grandi, che forse non potranno riaprire.Il periodo pasquale anche quest’anno sarà in solitudine ed in conseguenza del contagio saremo tutti in “zona rossa” e questa sarà la seconda volta, che saremo costretti a celebrare la Pasqua in questo modo.Troppe sono le famiglie impoverite e le file sono lunghissime in attesa di un aiuto di qualcosa per mangiare davanti alle parrocchie ed alle tante associazioni come la Caritas . La barca dell’umanità sta solcando acque meno agitate grazie ai vaccini ed alle strategie che vengono messe in atto per una somministrazione gigantesca di queste gocce miracolose ed anche l’economia sarà sollevata dal Recovery Plan italiano(PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Per far ripartire l’economia l’Europa dopo la Pandemia da Corona Virus a luglio l’UE ha approvato il Next Generation EU , noto in Italia come Recovery Fund o Fondo per la Ripresa. E’ sempre più necessario aiutare le famiglie ed infatti il Governo sta lavorando ad un Piano di Ristori, che sia efficace per rigenerare il sistema economico del nostro paese.E la barca va alla ricerca di un approdo sicuro dove poter mettere in sicurezza l’umanità. Così questa domenica sarà Pasqua e la speranza della risurrezione santa e benedetta non ci deve mai abbandonare e ci deve regalare la forza per risollevarsi ognuno per le sue competenze e per le sue attività.Le tante creature devono avere nel loro ricordo l’amore dei loro cari ed il sorriso di quella mamma e di quel padre, che hanno la gioia di avere quei bambini.Se penso a quell’uovo pasquale fatto di quel cioccolato fondente vorrei che contenesse una sorpresa meravigliosa fatta di luce e di tanta gioia e magari tante gocce sanificanti per tutti i cittadini del mondo, penso che questo sarebbe il trionfo della salute sulla paura di tutti. Dobbiamo credere e sperare nella rinascita ed avere tanta fiducia nella medicina e nell’evoluzione ed il progresso della scienza, che ha segnato sempre la tutela e la crescita dell’umanità. Con questi miei pensieri auguro a tutti BUONA PASQUA 2021!