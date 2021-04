Parole nel mondo, veicolo di emozioni.

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il periodo che stiamo vivendo è quello dell’attesa, di vite sospese, ma non per chi ama scrivere in versi e in prosa, per chi usa le parole come veicolo di emozioni. Quando l’amico poeta Antonello Di Carlo mi ha proposto il suo bellissimo ed ambizioso progetto di racchiudere poesie e racconti di un gruppo di scrittori e poeti in lingua inglese in una antologia indirizzata ai popoli anglofoni ed editata dalla casa editrice CTL di Livorno, ne ho riconosciuto l’importanza e la bellezza del progetto ed ho accettato molto volentieri.

Le parole possono essere espresse in molte lingue, ma cambiando lingua non mutano le emozioni, perché se un autore è capace veicolare le proprie emozioni attraverso le parole, allora riuscirà ad abbattere le frontiere e a percorrere le vie del mondo. In questo periodo la poesia ha una funzione catartica, in quanto purifica dal malessere dato dall’allontanamento dell’affettività, dagli abbracci…allora guardare alla bellezza della vita attraverso gli occhi dei poeti e degli scrittori diventa ristoro per l’anima. In un mio articolo scritto in occasione della giornata internazionale della poesia, mi sono posta questa domanda: “Ma nel tempo in cui viviamo è lecito assegnare ancora un valore assoluto alla poesia e alla scrittura? Certamente sì, la risposta non può che essere univoca. Viviamo in un contesto in cui la comunicazione e talvolta l’uso delle parole viene sublimato da un abuso. La scrittura non è semplice esercizio linguistico, ma incontro straordinario di parole, è evento di parole. È la parola che sulla sua atemporalità può attraversare tutti i luoghi, per raccontare l’uomo nella sua gioia e nella sua disperazione. Le poesie e le narrazioni possono essere più o meno belle, ma non è la collocazione temporale che ne decreta la loro evoluzione. Le parole, quelle vere, quelle dell’anima, non hanno tempo, hanno solo il senso della memoria e del viaggio.”

La poesia è una cura per l’anima, è la massima capacità di dialogo, in quanto il poeta sa esprimere i propri sentimenti riuscendo a farsi capire da altre persone, un po’ come il musicista che, con l’ausilio delle note ,riesce a comporre brani, seppur piccoli, all’ascolto sembrano interminabili, ma di grande sentimento, riuscendo sempre ad esprimere tutto ciò che il musicista non riesce a fare attraverso l’uso delle parole. E tutto ciò sono le stesse azioni che compie un poeta, che preso da un sentimento qualsiasi, si trova a comporre davanti ad foglio bianco ed una penna che non ha bisogno di essere guidata. Al contrario, la narrazione è ben diversa dalla poesia, l’autore progetta ambienti, personaggi e li fa vivere in un tempo definito, creando intrecci, generando sentimenti e quei personaggi entrano a far parte delle vite di chi legge. Nel corso di questi due anni a causa della pandemia sono accadute molte cose, e niente rimane più come prima, infatti ogni giorno ha sempre qualcosa di diverso dal precedente. L’unica cosa che però non cambierà mai nell’universo, è la poesia e la scrittura che esisteva, esiste ed esisterà per confortare i cuori di milioni di persone. Allora questo ambizioso progetto di Antonello Di Carlo da sogno diventa realtà perché “ i poeti non appendono le loro cetre” in momenti come questi, ma sanno “prendersi per mano” donare i propri talenti facendoli viaggiare ovunque. Le parole dei poeti e degli scrittori con questo progetto attraverseranno il mondo, con un capitano molto bravo qual è Nino Bozzi della CTL Editori di Livorno e una ciurma non di poco conto, armata di penne e di parole che arrivano dritte al cuore e che sapranno certamente rendere onore ai già elevati livelli della letteratura italiana.