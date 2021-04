Un Ponte Estivo, Al Cinema a Riveder le Stelle. Fontana (UECI): Affidarsi esclusivamente agli esercenti di Cinema ed Arene

By

Il Multiplex Augustus di Velletri ed il Cinema Teatro Principe di Palestrina e molti altri Esercenti di Roma e del Lazio verso il Ponte della Resistenza e della Resilienza per una riapertura più calibrata e sicura.

La stagione estiva può essere quel volano imprescindibile per la ripartenza in atto, nella consapevolezza che il Cinema, e’ un elemento essenziale per la nostra vita Culturale e Sociale.

Un “Ponte“ per i prossimi mesi estivi , fino alla vera riapertura Industriale delle Sale cinematografiche che auspichiamo a regime da fine Agosto, inizio Settembre.

Le manifestazioni ufficiali del Cinema sotto le Stelle e dei Village all’aperto che si svolgeranno in tutta Italia dovranno vedere come gestori/organizzatori i principali Esercenti di Cinema italiani , supportati dalle loro Associazioni di categoria.

Ove manchino questi presupposti ci sarà una inutile esposizione di spesa da parte dei singoli Comuni che si scontrerà in questi contesti con una assenza nei contenuti di film recenti e nuovi da proiettare .

“La nostra Associazione dichiara – Davide Fontana – Presidente UECI Roma Capitale ed Area Metropolitana dell’ Unione Esercenti Cinematografici Italiani – si raccomanda inoltre di seguire scrupolosamente le direttive ministeriali e dei protocolli di sicurezza del settore e di affidarsi esclusivamente agli esercenti di Cinema ed Arene, che sono gli unici a possedere tali requisiti per poter allestire e gestire Arene e Village , nel migliore dei modi , seguendo i canoni indispensabili riconosciuti nel loro settore con tutte le loro eccellenze e professionalità”.