“Vi presento BukItaly 2021” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







BukItaly è la fiera della piccola e media editoria, che sarà organizzata in trasmissioni online, in video interviste e ci sarà un catalogo online.Le trasmissioni avvengono attraverso la piattaforma STREAMYARD, uno strumento semplicissimo da usare ed alla portata di tutti. Per partecipare è sufficiente cliccare sul link che sarà comunicato 6 giorni prima della diretta. Partecipano molti scrittori e poeti con le loro pubblicazioni e molti saranno i musicisti che allieteranno con le note magistrali i momenti di ascolto. L’evento si terrà dal 30 aprile al 2 maggio. Ho l’onore di partecipare con il mio ultimo libro “L’indimenticabile quarantena “ insieme alla casa editrice CTL che lo ha pubblicato e sarà presente anche l’editore Nino Bozzi. Grazie alla collaborazione di Radio Voce della Speranza di Firenze avremo delle interviste redatte dal conduttore Claudio Coppini, che accoglierà nella sua rubrica lo scrittore e agente letterario Emilio Brancadoro e l’editore Nino Bozzi ed in questa occasione anch’io potrò presentare il mio libro. Questa fiera sarà circondata da tante professionalità, che hanno messo a disposizione la loro competenza, affinchè arrivi un messaggio culturale multidisciplinare, che sia fonte di conoscenza ed arricchimento per tutti coloro, che vorranno curiosare in questo ambiente allestito per tutti.Qui Emilio Brancadoro ci racconta la storia di questo evento e le scelte che sono state fatte a causa del periodo di pandemia.

“Il BUKitaly nasce nel 2020 in pieno primo lockdown. La necessità di dare visibilità a tutti gli scrittori emergenti spinge Emilio Brancadoro a creare un prodotto senza precedenti sfruttando l’esperienza maturata nell’organizzazione di tanti anni di eventi letterari. Il BUKitaly è da subito un successo. Nel mese di maggio la Community TraLeRighe mette a disposizione tutta la sua vetrina, per promuovere ed avvicinare i visitatori alla manifestazione. Il festival del libro e della musica raggiunge fin dai primi giorni centinaia di migliaia di visualizzazioni e oltre 100mila visitatori nel corso dei 10 giorni di apertura della fiera, che è organizzata per presentare gli autori attraverso trasmissioni in streaming live e visualizzazioni di video realizzati dagli stessi autori partecipanti. Il format è innovativo e supportato da una piattaforma WEB semplice e funzionale. Il pubblico reagisce positivamente e si appassiona giorno dopo giorno, frequentando la Fiera ed assistendo a tutti gli eventi che si susseguono ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 23. Centinaia di rubriche live, presentazioni di libri, concerti e musica dal vivo. Così arriva la 2° edizione, il BUKitaly21. Un successo già prima di iniziare. I numeri della seconda edizione sono superiori a quelli del 2020, gli autori sono entusiasti e le Case editrici che partecipano hanno riempito il catalogo di centinaia e centinaia di titoli. La Fiera segue il format dell’anno precedente ed introduce la presenza degli autori dell’Agenzia letteraria TraLeRighe e le due Book Blogger Maura Orsucci e Roberta Luprano. La Fiera si svolge in tre giornate dal 30 aprile al 2 maggio, sono previste dirette live, presentazione di libri, salotti letterari e ben 2 concerti serali con due band già note nel panorama musicale giovanile. L’evento è trasmesso sui tre canali social dell’Agenzia letteraria TraLeRighe: la Community TraLeRighe, la Page TraLeRighe e la Page BukItaly. Ogni canale presenta un programma articolato di eventi e rubriche letterarie. Alle ore 18 l’agente letterario Dott.ssa Michela Tanfoglio presenta uno spazio “Operazione editoria”. Un’ora di informazione editoriale. Emilio Brancadoro ha curato personalmente l’evento supportato dal giovane staff tecnico composto da Silvana Carolla, Maura Orsucci e Roberta Luprano e dalla bravissima Michela Tanfoglio. Ogni giorno la Fiera apre virtualmente i cancelli alle ore 10.00 e chiude alle ore 22.00 Ogni giorno sono previsti omaggi, gadget, e-book e molto altro. L’ingresso alla Fiera è gratuito e non richiede la registrazione al sito internet.”

Il link permetterà di conoscere il calendario di tutte le presentazioni sia di libri che di poesia ed anche gli appuntamenti musicali.

La sezione PALAFESTIVAL presenta inoltre i “concerti” live di 30 minuti realizzati con trasmissioni STREAMYARD.

Le sezioni Catalogo presentano i libri di ogni autore e di ogni Casa Editrice con i link per l’acquisto di ogni pubblicazione.

https://www.nuuuuz.com/bukitaly2021programma?fbclid=IwAR03eaXVTAcK6CnIRuIy2ER04YIDMZD3JWmGfiCPZ5IuFKQ_rVRGKm1yKWM​