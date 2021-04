“Essenze di albero: Il potente effetto dell’Energia Cosmica sulla nostra salute e sul nostro benessere” ǀ Intervista a Céline Cloutier ǀ di Maria Teresa De Donato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Per il mio articolo di questa settimana cercavo qualcosa di nuovo e che mi ispirasse. Sono rimasta entusiasta, quindi, quando mi sono imbattuta in una donna straordinaria, Céline Cloutier, il cui nome è associato già da tempo a prodotti piuttosto unici: le Essenze di Albero.

Céline è una canadese che vive nel bel Quebec e la cui vita ha avuto una svolta prendendo una direzione completamente diversa negli anni ’90 quando iniziò ad occuparsi di guarigione vibrazionale ed optò per una carriera come consulente olistico della salute. Da allora ha fondato un’azienda e trasformato ciò che era iniziato a livello di distribuzione locale in ciò che è ora internazionale.

Le Essenze di Albero che la sua azienda produce aumentano il livello di consapevolezza che aiuta l’individuo ad identificare, e di conseguenza a correggere, modelli negativi di pensiero e di percezione della realtà e che in alcuni casi possono aver contribuito a certi comportamenti errati. L’uso di Essenze di Albero è anche parte di ciò che viene definita Medicina Energetica, conosciuta anche come Terapia Energetica, Medicina Vibrazionale e Guarigione Vibrazionale, che è un ramo della medicina alternativa/complementare.

Fondamento della Medicina Vibrazionale è l’intendimento secondo cui tutti gli organismi viventi sono animati da una forza interna non fisica che li rende vivi. Questo principio è conosciuto come vitalismo ed è basato sul Chi (pronuncia “ci”). Chi, chiamato anche qi (“ci”), prana o forza vitale, è l’energia cosmica che scorre attraverso ogni cosa e sostiene tutta la vita organica, quindi piante, fiori ed alberi, ha una frequenza vibrazionale elettromagnetica che, nel caso degli oli essenziali e delle essenze naturali, raggiunge le massime frequenze che una sostanza naturale possa mai misurare e, perciò, ha il più elevato impatto a livello di mente-corpo-spirito.

È stato dimostrato, infatti, che ogni atomo nell’Universo, ha una sua propria vibrazione (o moto). Ogni vibrazione ha una sua propria frequenza, ossia un tasso oscillatorio al secondo e che è misurato in Hertz. Ne consegue che più alta è la frequenza, più elevata è la vibrazione, maggiore è il livello di energia. In uno stato ottimale di salute, la frequenza vibrazionale del corpo umano oscilla tra i 62 ed i 68 MHz, che indica uno stato di armonia ed equilibrio a tutti i livelli, mentale, emotivo e fisico. Tuttavia, quando questo stato di equilibrio energetico è turbato, per una ragione o l’altra, malattie a livello fisico possono manifestarsi. Lo stress è tra i maggiori fattori che interferiscono con l’equilibrio energetico finendo con il compromettere la salute anche a livello fisico. È fondamentale, tuttavia, capire che lo stress altro non è che la nostra risposta mentale ed emotiva a certi eventi che la vita ci presenta.

A questo riguardo, le Essenze di Albero, trasmettendoci l’energia degli alberi grazie ad un estratto di liquido sottile generalmente preso oralmente in forma di gocce, possono aiutarci a ripristinare il senso di equilibrio ed armonia emotivo e mentale che potremmo aver perso. Pur non affermando di “curare” alcuna specifica malattia o problema di salute, questi prodotti naturali possono contribuire alla nostra salute in generale e al nostro benessere da un punto di vista olistico (mente-corpo-spirito). Possono essere impiegati come metodologie complementari ed affiancare specifici regimi alimentari, trattamenti medici convenzionali ed integratori alimentari.

Sono molto felice, quindi, di aver avuto l’opportunità di intervistare Céline e di poter condividere queste utili informazioni con tutti i miei lettori e spero che voi tutti possiate beneficiarne.

Teresa: Salve, Céline, e grazie del tempo che dedichi a questa intervista.

Céline: Salve Teresa, è un piacere condividere la magia degli alberi con i lettori. È sempre un onore parlare di come gli alberi, questi magnifici ed i più antichi esseri su questo pianeta, abbiano notevoli doni da condividere con noi e, semplicemente osservandoli ed avvertendo la loro presenza, permettiamo agli alberi di avere un impatto favorevole e benefico sul nostro benessere.

T: Sono davvero profondi ed affascinati questi concetti, Céline. Grazie per condividerli con noi. So che lavoravi a scuola ricoprendo ruoli amministrativi e didattici. Come hai finito con l’essere coinvolta nel settore olistico?

C: È stato un percorso del tutto naturale, Teresa, ed è sorprendente come la vita a volte orchestri le cose (sorride). Era il 1994 all’epoca in cui mio figlio iniziava l’asilo. Scelsi con molta attenzione questa meravigliosa scuola olistica ad Ottawa, conosciuta come Waldorf. Mi innamorai subito della filosofia del loro insegnamento “dall’interno all’esterno”, il che equivale a “sperimentare attraverso attività che nutrono l’intero essere e poi afferrarne il significato a livello intellettuale.” Avevo studiato per insegnare ai bambini, psicologia, terapia della danza, e praticavo meditazione già da 20 anni. Decisi di partecipare alle attività di questa scuola con mio figlio e studiai per diventare maestra d’asilo. Fu in quegli anni che venni a conoscenza dei rimedi di Bach. Nel 1997, infine, conobbi Daniel Tigner, fondatore delle Essenze di Albero della Foresta Canadese.

T: Quando hai conosciuto Daniel Tigner, cosa ti ha affascinato o persino ispirato del suo lavoro e cosa ti ha spinto ad iniziare l’attività con lui?

C: Conobbi Daniel Tigner grazie ad un mio caro amico che mi parlò del suo [di Daniel] progetto circa le Essenze di Albero e dei suoi molteplici interessi ed esperienze in omeopatia, aromaterapia, cristalli, massaggi, viaggi e specialmente nella meditazione che era la mia passione. Capii subito quanto Daniel fosse dedicato e credesse nel suo lavoro.

Si offrì di creare un’essenza per me: dovevo solo guardare le immagini degli alberi e lasciarmi ispirare dalla mia intuizione. E QUELLO FU TUTTO! L’uso di quell’essenza ebbe un forte impatto su di me dal momento che stavo vivendo profonde emozioni. Iniziai a sentire che le vibrazioni dell’albero mi trasportavano, si prendevano cura di me ed in maniera profonda, facendo emergere esattamente ciò di cui avevo bisogno in quel momento.

Il suo libro Guarire attraverso la risonanza naturale degli alberi, splendidamente scritto, descrive il suo percorso con ogni albero in preparazione della Tintura Madre e spiega i diversi significati di ognuna delle essenze create. Mi piacque moltissimo. [Daniel] Aveva talento.

A quel tempo Daniel aveva già creato 10 essenze: 7 di singoli alberi e 3 essenze quali combinazioni di alberi. Fui subito coinvolta nella creazione delle essenze di cui c’era bisogno, come l’essenza Comfort e Reassurance, le essenze per i consulenti olistici, quelle per le donne, etc. Adesso abbiamo 54 prodotti. L’ispirazione ha avuto un ruolo fondamentale mentre osservavamo ciò di cui la società moderna aveva bisogno.

Attualmente abbiamo un prodotto per la maggior parte delle fasi della vita, per gli stati emotivi ed i rispettivi bisogni. Da allora il mio lavoro come consulente olistico è diventato un naturale complemento. Ho continuato a studiare settori diversi quali Mediazione e Risoluzione di Conflitti, Reiki e Coaching. Infine, dal 2013, dirigo l’azienda dal momento che Daniel, pur essendovi ancora coinvolto, sta lavorando ad altri importanti progetti, soprattutto editoriali.

T: L’Aromaterapia è conosciuta da moltissimo tempo e le essenze dei Fiori di Bach e di altri oli essenziali sono ben note e ampliamente usate ora anche nel nostro mondo occidentale. Le essenze di albero, però, sembrano piuttosto uniche e molto meno conosciute dal pubblico in generale. Perché, quindi, usarle, e come spiegheresti ai lettori in che modo possono beneficiarne?

C: Le essenze di albero sono spesso confuse con gli oli essenziali. Il processo di preparazione è completamente diverso. Le Essenze di Albero non profumano e sono preparate in acqua come infusioni. Le essenze di albero vengono consumate oralmente ad eccezione dei nostri spray. Gli oli, al contrario, sono usati esternamente ed il processo di distillazione è molto complesso.

Per coloro che conoscono il lavoro del Dr. Bach degli anni Trenta, le nostre essenze di albero sono molto simili. La differenza sta nel fatto che le nostre essenze di albero sono prodotte con l’energia degli alberi piuttosto che con quella prevalentemente di fiori, come lo sono quelle di Bach. Inotre le nostre essenze di albero sono pronte per l’uso e non da mischiare.

A volte la gente ci chiede se le essenze di albero sono come i rimedi omeopatici. I due hanno alcune caratteristiche in comune dal momento che vengono preparate con infinite diluizioni, ma differiscono in quanto ad azione. L’omeopatia è basata sulla teoria “simile cura simile”. Le essenze di albero sono create con l’impronta della memoria degli alberi incorporata nell’acqua e quando le usiamo la risonanza catturata da ogni albero risveglia il nostro essere più profondo fino a farlo splendere. Di fatto le essenze di albero agiscono per mezzo della risonanza in modo da sintonizzarsi con il nostro ritmo naturale e con la luce del nostro essere.

Le essenze di albero non sono dei rimedi per risolvere un problema. Usare un’essenza è come ascoltare della musica o fare una passeggiata nella foresta o semplicemente ammirare un bellissimo tramonto. Gli effetti sono sottili, ma nel tempo piuttosto profondi.

Come possiamo beneficiarne? Le essenze, usate da sole o aggiunte ad altri programmi come integratori alimentari, omeopatia, farmaci, non hanno lo scopo di curare sintomi, ma piuttosto di andare a toccare le cause che sono alla radice, ad esempio, di stress, stanchezza, peso, dolore, tristezza, scarsa stima in se stessi e di altri squilibri che ci impediscono di sperimentare totale benessere, felicità, equilibrio e pace.

Quale pioniere di questa medicina vibrazionale, il Dr. Bach disse: “Fiori e alberi sembrano avere un diretto impatto sugli stati emotivi, sottolineando lo squilibrio fisico ed intellettuale.” E questo è il motivo per cui decise di occuparsi anche delle emozioni!

T: Possono le essenze di albero beneficiare ed essere usate anche da bambini ed animali, e se sì, in quali casi?

C: Una domanda interessante, Teresa, perché in realtà le essenze di albero funzionano meglio con animali e bambini. E sappiamo perché! Bambini ed animali non interferiscono con la loro gioia e felicità come fanno gli adulti a causa della loro mente e del loro ego. Nel caso di bambini ed animali i risultati sono immediati. Alcuni clienti ci hanno riferito di come i cibi con le essenze siano preferiti dai loro animali.

Per quanto riguarda il loro potenziale impatto sui bambini, una madre ci ha raccontato che la sua bambina di 7 anni stava usando un’essenza perché in preda a forti emozioni. Ha un passato di vita familiare spezzata e di abusi. Un giorno era molto arrabbiata. La mamma le ha chiesto cosa le fosse successo e la figlia le ha risposto immediatamente: “Sai perché sto così? Ho finito le mie essenze!” (sorride)

Le nostre essenze sono piuttosto efficaci anche quando ci si prende cura degli animali: un gatto di 12 anni vomitava dopo ogni pasto. Non aveva funzionato nulla. Dopo aver usato ANIMAL RESCUE e l’essenza DIGESTIVE il problema è subito scomparso. Ho anche suggerito al proprietario di usare personalmente l’essenza DIGESTIVE dal momento che gli animali ed i loro proprietari sono strettamente connessi.

Che dire degli adulti? Bene, c’è ancora speranza. (sorride) Gli alberi hanno il loro proprio modo di occuparsi gentilmente di noi anche se a volte siamo più testardi e ci piace restare aggrappati alle nostre miserie più a lungo…

Come sappiamo che [le essenze di albero] funzionano? Grazie alle migliaia di email, testimonianze di clienti e consulenti olistici che condividono le loro esperienze e secondo i quali l’uso di essenze d’albero facilita il loro cammino verso la felicità e la salute in generale.

T: Hai qualche altra esperienza di clienti che hanno usato le vostre essenze d’albero e ne hanno grandemente beneficiato e che vorresti condividere con noi?

C: Sì, naturalmente. Una donna di 65 anni, pressione alta, sovrappeso, problemi di colesterolo, sintomi da affaticamento, poco interesse per qualsiasi tipo di attività. Abbiamo usato le essenze BODY IMAGE per autostima, confidenza [in se stessi], e comprensione. Abbiamo aggiunto sinergia HARMONY N. 3 per la sua carenza di energia e volontà e perché si sentiva giù di morale ed inoltre PONDEROSA PINE per coraggio ed audacia. Nel giro di 6 mesi ha perso 30 pounds (Kg. 13,6) e naturalmente il risultato è stato che ne ha giovato la salute in generale.

Le essenze non le hanno fatto perdere peso perché, come sappiamo, non esistono pillole magiche, ma piuttosto l’hanno aiutata ad acquisire consapevolezza dei motivi per cui stava boicottandosi impedendo a se stessa di raggiungere salute e peso ottimali. La sua attitudine è cambiata, le emozioni sono mutate, le sue azioni verso se stessa sono diventate positive ed ha smesso di boicottare la propria vita.

Un uomo, 48 anni, doveva prendere delle importanti decisioni che avrebbero coinvolto tutta la famiglia. Trasferirsi in un altro Paese, portarsi appresso i figli adolescenti, cambiare azienda. Cosa si chiedeva? Stava facendo la scelta GIUSTA? Non riusciva più a dormire, si sentiva stressato ed anche la sua salute fisica aveva iniziato a risentirne. Ha usato l’essenza MILLENIUM JOURNEY. Questa combinazione gli ha consentito di restare più calmo, di farsi un’idea generale della situazione e di essere prevalentemente in uno stato più naturale, in grado di prestare ascolto al suo intuito e prendere le dovute decisioni. Per tutta la durata di questo processo e del trasferimento, quest’uomo è stato in grado di agire e parlare in armonia con la sua verità interiore e fare le scelte migliori per sé e per la sua famiglia.

T: Perché è importante per te condividere questo progetto con il mondo?

C: Perché vivere la vita in totale armonia e salute è un nostro diritto dalla nascita. Io credo veramente che lo scopo del nostro viaggio sia quello di ricordare chi siamo e che tutte le possibilità siano disponibili una volta che riconosciamo questa verità. La mia passione è assistere gli esseri alla ricerca della verità ed aiutarli a capire ciò che interferisce con questo. E le essenze di albero sono un dono per compiere questa missione.

T: Grazie, Céline, per tutte queste interessanti informazioni sui benefici delle essenze di albero e su come e quando possiamo usarle per la nostra salute e per il nostro benessere. È stato un vero piacere intervistarti ed auguro a te e a Daniel Tigner tutto il successo che meritate con la vostra azienda.

C: Grazie a TE, Teresa, per il tuo interesse su cosa gli alberi siano in grado di fare per noi. È stato veramente un dono prezioso essere entrata in contatto con te e con i tuoi lettori. Spero che sia stato e sarà utile ed invito tutti i lettori a scrivermi direttamente al mio indirizzo email cfte@essences.ca

www.essences.ca nel caso avessero domande da fare o volessero indagare per se stessi o in qualità di consulenti olistici.

Autore: MariaTeresaDeDonato2015©Tutti i diritti riservati.

Foto: CélineCloutier2015©Tutti i diritti riservati.