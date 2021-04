Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Conferenza Stampa di

Presentazione dell’Itinerario turistico-religioso

legato al Cardinale Giuseppe Guarino

Messina

Sabato 8 maggio alle ore 10, in modalità telematica attraverso la piattaforma

Zoom , sarà presentato alla stampa cittadina il progetto denominato: “Pellegrinaggio

nei luoghi della fede: in cammino con il Cardinale Giuseppe Guarino”. L’itinerario

turistico-religioso, organizzato e curato dal Centro Studi Card. Guarino, riguarderà

i luoghi della fede e della spiritualità del Servo di Dio, ubicati nei territori della

regione Sicilia.

Montedoro, luogo di nascita del Servo di Dio, in provincia di Caltanissetta,

Agrigento, Palermo, Siracusa, Messina e successivamente Roma saranno i punti

attrattivi in cui recarsi autonomamente, in famiglia, in gruppi, attraversando il cuore

della Sicilia con mezzi privati, pubblici, a “passo lento” per gli amanti camminatori.

L’iniziativa ricorda il 900º anniversario dalla fondazione dell’Archimandritato del

SS. Salvatore di Messina. Papa Leone XIII nel 1883, riassegnò il titolo di

Archimandrita del SS. Salvatore all’Arcivescovo di Messina Mons. Guarino.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto prenderanno parte: S.E. Mons.

Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia

del Mela e Archimandritato del SS. Salvatore; Sr. Maria Chiara Mellace, Madre

Generale delle Apostole della Sacra Famiglia; Dott.ssa Antonietta Micali Presidente

del Centro Studi; prof. Filippo Grasso dell’Università di Messina; Dott.ssa Mariella

Genovese dell’Agenzia di Viaggio “Vamos Amigos”.

Per accedere alla piattaforma zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88040448623?pwd=RXBvZnh2cFR5TXdlU09EclNwV

3pqQT09

ID riunione: 880 4044 8623

Passcode: 555775