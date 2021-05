Tra fede,cultura e bellezza : Pellegrinaggio nei luoghi della fede. In Cammino Con il Cardinale Giuseppe Guarino.

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Ieri su piattaforma Zoom è stato presentato il progetto “Pellegrinaggio nei luoghi della fede. In cammino con il Cardinale Giuseppe Guarino.” Sono intervenuti la Presidente del Centro Studi Antonietta Micali, che ha salutato e ringraziato gli intervenuti dichiarando di essere contenta che questo progetto partito da un’idea si sia realizzato grazie alla collaborazione dei soci del Centro Studi, della dott.ssa Mariella Genovese titolare dell’Agenzia di Viaggi “Vamos Amigos di Messina, della Diocesi di Messina , nella persona del Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro, sempre pronto a collaborare e sostenere ogni attività del Centro Studi, infine dalle Suore Apostole della Sacra Famiglia e dalla Postulatrice Dott.ssa Giovanna Brizi che si è resa sempre disponibile a collaborare. Un progetto importante che lega religione, arte, tradizioni di una Sicilia che ha molto da offrire e da raccontare. Un viaggio che non è solo svago, come ha ben detto Mons. Di Pietro, ma vuole essere un attraversare una Sicilia ricca di arte, storia, tradizioni oltre che di fede. Ad esempio, andando a Montedoro non si va certamente a vedere solo i luoghi che hanno dato i natali al nostro Cardinale, ma visitare anche il Museo delle solfatare, il Planetario e gustare i prodotti del luogo, così come per le altre città: Palermo, Siracusa, Agrigento e Roma.

E’ stato realizzato un itinerario studiato nei dettagli da un esperto quale è il Prof. Filippo Grasso, docente dell’Università degli Studi di Messina, che ieri lo ha presentato in maniera dettagliata alla stampa. Questo itinerario è stato, altresì, inserito nei “Cammini Peloritani.” Tra gli intervenuti alla presentazione anche il sindaco di Montedoro, dott. Renzo Bufalino che ha accolto con molto entusiasmo il progetto, auspicando una maggiore collaborazione con il Centro Studi. Infine da Roma è intervenuta Sr Luigina Bellomo che ha parlato dell’importanza di questo progetto come opportunità per far conoscere meglio la figura del Card. Guarino. La presidente chiude i lavori salutando tutti i convenuti ringraziandoli per il loro fattivo impegno nella realizzazione di questo lavoro .

Antonietta Micali