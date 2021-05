La Sicilia come paradosso | di Chiara Bentivegna

Chiara Bentivegna vive e lavora a Pisa come docente di lettere negli Istituti Secondari Superiori. Diplomatasi attrice presso la Scuola Triennale di Avviamento al Teatro "Umberto Spadaro" del Teatro Stabile di Catania è laureata in Lettere. Numerosi gli stage frequentati nel corso di questi anni soprattutto con l'Odin Teatret. Ha conseguito il master in Comunicazione Linguaggi Non Verbali - psicomotricità, musicoterapia, performance - presso l'Università Cà Foscari di Venezia. Svariate le produzioni teatrali a cui ha preso parte nel corso di questi anni, anche come regista. Ha pubblicato presso la casa editrice Libroitaliano - Editrice Letteraria Internazionale il volume dal titolo "Il canto XVI del Purgatorio: Storia della critica", e di recente, "Cinquantadue settimane e frammenti dell'anima", una raccolta di haiku non del tutto convenzionali, per l'editore Kimerik. Ha lavorato come documentalista presso il CBD (Centro Biblioteche e Documentazione) dell'Ateneo di Catania dal 1999 al 2004 e collaborato con la rivista Burioni. Ha scritto per "Animazione ed Espressione - Tempo sereno" dell'Editrice La Scuola. Oltre a svolgere la professione di docente di Lettere, insegna recitazione presso la scuola di musical ArtesTre. Chiara Bentivegna https://www.facebook.com/haikueretici/ https://www.instagram.com/chiara.benti/ https://www.kimerik.it/Autori.asp?Azione=Dettaglio&Id=11934