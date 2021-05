Il profumo della notorietà| di Flaviana Pier Elena Fusi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il profumo della notorietà

Basta avvicinarsi per sentirlo, quell’alone di vittoria che profuma l’aria. Un aroma che si riconosce tra la folla e svela un mistero con la virtù che si accompagna: il profumo della notorietà.

Un’essenza che inebria personaggi famosi che disegnano la storia del mondo, non arresi all’anonimato ma che per volontà e soprattutto per passione, hanno inseguito lo scopo della loro vita. Non è casualità se certi nomi salgono alla ribalta, non è fatalità se gli applausi arrivano scroscianti, ma un fato amico dipinto con costanza, perseveranza, studio e impegno spesi alla conquista di un sogno.

Sono orgogliosa di annunciarvi che è nata in Italia la prima tivù social network nazionale. L’editore Corrado Orfini è artefice di un progetto ambizioso: Talk City TV.

L’uomo che non si è arreso alle difficoltà, ha ascoltato il suo cuore che alimentava la voce dietro un microfono, creando una realtà dove la strumentistica serve per annunciare alla rete la vita che tesse con entusiasmo ed energia. Roma capitale e il Lazio sono i territori che sviluppano per primi il progetto; ogni mattina Corrado Orfini dagli studi di Talk City mette il suo punto sulla giornata. In breve, lo spazio si allarga e invade il resto d’Italia. Vengo contattata da lui in persona ed è una frase cordiale che apre la mia finestra su un mare che ancora non avevo navigato. Mi propone un’esperienza nuova che fa scorrere il mio sangue più in fretta, un’adrenalinica potenza si insinua sotto pelle e dopo i convenevoli sento chiaramente la proposta: aiutarlo a sviluppare il suo progetto in alcune città del Nord Italia. Sono ore anestetizzate dall’inconsapevolezza, quelle che vivo subito dopo, ma è il mio affondare nel sogno che mi fa approdare su questa fantastica riva.

Una corsa veloce a perdifiato è la raffigurazione più aderente a ciò che sperimento da quel momento, in mezzo a volti famosi che ho scelto per tracciare le basi di Talk City a Nord. Esperti del settore conducono programmi tematici, all’interno dei quali si susseguono ospiti illustri, rappresentanti ed estimatori di arte e cultura, capitani di industria e persone impegnate in ambito politico, quotidianamente portano in scena la vita: la loro, la nostra qui è protagonista, la passione che non si arrende ci ha sospinti fin qui.

I beniamini sono: il poeta contemporaneo Innocente Foglio, con il suo programma “L’attimo fuggente”; l’editore e scrittore già impalmato con un premio mondiale Edoardo Flaccomio con il suo programma “Arché, Parole in frac”; Gianluca Bordiga uomo impegnato da sempre nella difesa della salute del territorio che qui conduce “il Megafono”;

Ronaldo Giambelli che custodisce per l’Italia la grandiosità dei Beatles e non solo, conduce “Chiedi chi erano i Beatles”; la sottoscritta Flaviana Fusi conduce lo spazio dedicato a “La stella dei venti”, dove la stella che brilla è l’ospite di puntata con i suoi consigli da esperto.

Tanti altri ancora ci sono e tanti altri arriveranno a descrivere quel gusto inconfondibile: il profumo della notorietà. Qui ci sono cuori che battono e con questo ritmo disegnano una nuova, bellissima storia.

Flaviana Pier Elena Fusi