Da un input di Andrea Campisi per un programma tv legato al cambiolook, l’art director Francesca Guidi ha ideato e sviluppato il progetto dedicato alla Bellezza e all’Arte per cui sono state coinvolte anche altre realtà, Centro estetico e dimagrimento Isagai di Carla Mascitelli, Boutique Emanuela di Mirjana Bilali, Sophia Abbigliamento di Nicoletta Zarri, da questo originale progetto nasce un nuovo programma tv che vuole celebrare la donna non solo nella sua esteriorità ma anche nella sua interiorità ,un viaggio emozionale per valorizzare i punti di forza di ogni Donna attraverso le consulenze e la manualità dei nostri professionisti del settore, la location sarà il Salone di Campisi Hair Designer, conduce Francesca Guidi.

L’arte della bellezza rende la donna protagonista , verrà ascoltata da un team di professionisti che creerà il suo stile. Il mantra di questo cambiamento sarà sobrietà ed eleganza e sarà in perfetto stile con la donna che diventerà la protagonista di un look da sogno…

Questo il concetto del format televisivo che andrà in onda su Rossini TV, a partire dal 24 maggio 2021 alle ore 21:15. Saranno 10 gli appuntamenti suddivisi in due puntate al mese. Ogni puntata sarà protagonista una Donna di varie età, la novità è che ogni volta verrà trattato un tema , fonte di ispirazione per il cambio look che sarà concretizzato con un dialogo informale ed amichevole assieme all’hair designer Andrea Campisi in armonia con gli altri professionisti.

Francesca Guidi intervisterà anche ospiti illustri del territorio Pesarese e non solo, da cornice l’arte sempre a tema nelle sue forme Pittura, scultura, fotografia, ceramica con il coinvolgimento di artisti Marchigiani (Mara Pianosi, Tiziana Donzelli, Lino Stronati, Gianluca Ferretti, Giancarlo Alessandroni, Gabriele Polverari e Sauro

Tonucci.

La poesia di Gastone Cappelloni ci accompagnerà nel corso delle puntate ,letture a cura di Lucia Giommi.

La regia e le riprese sono a cura di Rossini TV.

Tante le aziende che partecipano al programma e cha hanno visto in questo format uno strumento utile per ripartire e ricomunicare per rinascere dopo le chiusure del covid 19.

Temi delle puntate:

-NATURA -MODA -AMICIZIA -AMORE-COLORI -SOGNI-FEMMINILITÀ -ELEGANZA -EMOZIONI-BELLEZZA

Si Ringraziano :FANLUCE DI GIACOMO CARBONARI , PESARO ARTE DI FEDERICO DI LUCERA , APHA HOTEL, ATTUAL VIAGGI , FORNO MOSCA DI MARIELLA MOSCA , BIGO’S PIZZA , MONTECAPPONE DI JESI Viticoltori Fam.Mirizzi, FIORISTA LATINI , COMUNE DI PESARO e ROSSINI TV