Amico mio | Elena Rosa Tafanelli

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Amico mio: si! La libertà è tutto. La libertà è uno stato dell’anima: così si muove. È in quell’esserci che ci contraddistingue. Posso decidere di esserci e non, posso essere per la vita come per la morte. È una decisione, impostazione di vita. È essere al fianco, è nel dare una delle nostre ali per aiutare a volare. Si, aiutare vale amare, i verbi che ci permettono di volare. Sono i verbi che rendono io chi sono, amare e aiutare, le due ali che ci fanno volare alto, oltre le cose oltre le persone che decidono di rimanere a valle. E’ responsabilità. Tutti abbiamo provato e proviamo l’ebbrezza della libertà e dall’alto di tanta bellezza godiamo del panorama che si staglia di fronte anche se a volte ti taglia la fronte e ti sembra di precipitare giù, a valle. Poi ti accorgi che è solo l’impressione, di quando per un attimo, alleggerite le tue ali da inutile zavorra, voli più in alto. Un vuoto nello stomaco, nella mente, uno stordimento, ma sono attimi e giusto il tempo, che galantuomo lui si, che è sempre galantuomo, ti fa riconciliare con quanto hai attorno. Molti uomini e donne dovremmo prendere esempio dal “tempo” , non quello meteorologico, neppure quello che trascorre, bensì il tempo impiegato, speso per il bene, speso e non “appeso”. La libertà la senti e l’abbracci nell’empatia, la vivi con simpatia, la ascolti e trasmetti con energia. La libertà non è un concetto, neppure un pretesto, non serve a farmi importante, semmai mi rende grande e mi dà grazia. La libertà vera non conosce tradimento, perché si sa, non è nel dire il suo compimento. Abbiamo ali, anche se non le vediamo noi, facciamole scoprire a chi ci chiede solo di gioire. Siamo tutto e non siamo niente, tra la gente è bello sentire la mano che sfiora una tua ala. Ma mentre ti volti, secondo me, amico caro, con lo sguardo è giusto dire, NON MI TRADIRE, in nome della libertà e per la libertà perché a soffrire alla fine non sono io semmai sarai TU.

Amico mio: a noi piace viaggiare, scoprire nuovi luoghi, guardare nuovi orizzonti, scoprire nuove vette, percorrere strade incerte, farci cullare dalle onde del mare, gioire del vento che ci fa stordire e del sole che ci fa arrossire; a noi piace la luna timida dietro una nuvola, ci fa impazzire. Abbiamo un mondo che vive dentro noi, un mondo che esterniamo come sentiamo. C’è chi ha bisogno di vivere di apparenze, c’è chi invece vive seguendo emozioni. Le emozioni partono da dentro noi, partono e raggiungono altre emozioni, il loro sentire non ha bisogno di apparire. Ci sono particolari, dettagli che sfuggono ad una mente distratta e che si lascia irretire, si lascia incatenare senza quasi neppure accorgersene, capita a chi si crede forte, invincibile. A chi crede di scegliere mentre altri scelgono al posto suo, dopo averlo distratto. Pensa di divertirsi, e così segue una scia, ma alla fine a divertirsi non è lui. Ma arriva sempre il momento del risveglio e tutto prende le giuste forme, colori e luce propria.

Amico caro, sento che la libertà che vive in me è la stessa che risuona in te: entrambi veri.

È splendido impegnare il Tempo con gli amici, impensabile perdere gli amici nel tempo. Ecco perché sono qui con te amico mio, perché tengo a te, tanto quanto tengo a me stessa, a volte anche più che a me stessa, e non voglio assolutamente perderti col tempo.

Perché è vero che gli amici li selezioniamo, e ci devono meritare, ma è pur vero che dobbiamo meritare a nostra volta. È in uno scambio di energia vitale il vero senso dell’essere amico, e per gli amici del cuore, eh già! basta sentire il battito del proprio cuore, questo ho detto ad un amico che aveva bisogno di sentirsi capito. Ma a volte vogliamo essere compresi mentre distratti non comprendiamo chi ci sta difronte. Infatti prima di dare il fianco, il braccio, prima di prendere per mano, a lungo dobbiamo stare di fronte per guardare sotto quella fronte, negli occhi a lungo devi guardare e attraverso questi parlare. Ma so che a volte neppure basta. Perché non siamo soli, ed allora chi ci accompagna può fare di noi un ago della bilancia. Del resto siamo umani ed a volte non curiamo le nostre ali. È nell’equilibrio ogni ragione. È nella reciprocità e nel rispetto ogni più vero sentimento, fino a chiamarsi, Amore, non quello pronunciato bensì quello sentito e per questo più atteso e curato.

Elena Rosa Tafanelli