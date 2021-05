Partecipi al concorso? |di Flaviana Pier Elena Fusi

By

Partecipare ad un concorso è il modo per riscattare la libertà e sancire l’identità di scrittore: la personalità si esprime nell’originalità dove nulla è conformato per un autore preparato.

Il contesto culturale apre le porte ad un mondo dove l’onore è dato dal sapere, ma soprattutto dal saperlo esprimere.

Essere pubblicati costituisce innegabile orgoglio, ma comporta grande responsabilità verso chi sarà fruitore dell’opera. È necessario superarsi e lavorare con impegno per sottoporsi all’autorevolezza di una casa editrice che dà fiducia e investe energia promuovendo innanzitutto la persona prima che lo scrittore.

Un concorso dà voce ad un coro, le parole riecheggeranno in un libro valicando i confini che trasportano pensieri ed emozioni nell’infinito spazio-tempo.

L’augurio è che vinca il migliore, colui che saprà far viaggiare sulla linea del suo cuore.

Flaviana Pier Elena Fusi

Premio Nazionale Letterario “Dario Galli, 3^ edizione 2021

Promosso da Grafiché Perri Editore di Lamezia Terme per ricordare un illustre poeta nicastrese, Dario Galli che, nelle sue tante raccolte di liriche in italiano e in vernacolo, ha rappresentato mirabilmente la vita, i luoghi e i personaggi della Nicastro del secondo dopoguerra.

La partecipazione al premio è completamente gratuita

Premio Nazionale Letterario “Dario Galli”

3a Edizione

Scadenza iscrizione: 31 luglio2021

1) Il premio letterario è aperto a tutti, scrittori professionisti ed esordienti, ovunque residenti. IL PRIMO PREMIO consisterà nella pubblicazione dell’opera vincente, che verrà poi distribuita in tutta Italia.

2) Il premio riguarda INEDITI a tema libero, in lingua italiana o vernacolo, (per inediti si intende opere mai pubblicate sia in forma cartacea che digitale) ,e consta di tre sezioni:

–saggistica: (nessun ambito escluso)

–narrativa: opere inedite di narrativa (romanzo, raccolte di racconti, fiabe, memorialistica, libri per ragazzi)

–poesia: in italiano ed in vernacolo

3) La selezione delle opere pervenute sarà sottoposta al vaglio di una giuria tecnica composta da 6 persone, i cui nomi saranno resi noti al momento della premiazione

Essa sceglierà i finalisti e decreterà il vincitore.

4) Modalità di partecipazione con invio solo elettronico:

Per partecipare i concorrenti dovranno inviare, a mezzo mail all’indirizzo premiodariogalli@gmail.com 2 copie dell’opera, una in formato word e l’altra in formato PDF, accompagnate da un breve curriculum con indirizzo e recapito telefonico.

Le opere si possono inviare a partire dall’1 marzo 2021 ed entro e non oltre il 31 luglio2021 (farà fede la data di ricezione della mail).

Il materiale inviato non verrà restituito. La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici ai fini delle comunicazioni inerenti al premio stesso.

Alla ricezione del materiale sarà inviata conferma all’autore.

Riceveranno notifica soltanto i vincitori e gli autori segnalati dalla Giuria.

Il premio prevede tre fasi:

-il periodo che va dall’1 marzo 2021 al 31 luglio 2021 per la ricezione delle opere

-il periodo che va dall’1 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 per il giudizio sulle opere da parte della giuria

-dall’1 gennaio 2022 per l’organizzazione della cerimonia di presentazione

5) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.

6) Al vincitore verrà richiesta una firma di accettazione e, in osservanza di quanto sopra, la seguente dichiarazione:

-Il/La sottoscritto/a (le proprie generalità) dichiara di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR il trattamento dei propri dati personali connessi al Premio Letterario.

Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che l’opera presentata è originale e inedita, di sua esclusiva produzione, e che egli/ella garantisce che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’Autore la concessione alla grafichéditore del diritto di riprodurre le immagini relative al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano la finalità di propagandare la manifestazione senza fini di lucro.

– allegare un Documento di Identità in corso di validità.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti invaliderà la partecipazione al premio.

7) Premiazione

La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il mese di marzo 2022.

Il vincitore dovrà ritirare personalmente il premio che consiste nella consegna di un certo numero di copie dell’opera vincente e presenziare alla cerimonia di premiazione, pena decadenza dal premio stesso. Non si accettano deleghe.

8) I nomi dei giurati, che giudicheranno gli elaborati, senza conoscere il nome degli autori, saranno resi noti la sera della premiazione.

La giuria esaminerà le opere pervenute e determinerà il vincitore.

La giuria potrà inoltre assegnare menzioni d’onore ad altre opere ritenute particolarmente meritevoli.

I nomi dei finalisti verranno resi pubblici non meno di dieci giorni prima della cerimonia di premiazione.

L’esito del concorso sarà reso noto mediante un comunicato stampa e con mail personale a tutti i partecipanti.

9) L’editore Antonio Perri pubblicherà il manoscritto del vincitore e consegnerà attestati agli altri partecipanti.

premiodariogalli@gmail.com

0968 21.844 – 333 5300414 – 392 7606656