“Al Tribeca”, adattamento teatrale di Natalia Simonova, su Canale Italia 161 e Canale Italia 11, programma ideato e condotto da Andrea Menaglia

Oggi, giovedì 20 maggio 2021, ore 21.30, in visione nazionale canale Italia 161 e seconda messa in onda lunedì 24 maggio su canale Italia 11 ore 22.30 . In questa importante puntata Andrea Menaglia intervista lo scrittore Mencacci sul suo romanzo intriso di ottimismo per ripartire poi dialogherà con la brava attrice internazionale Natalia Simonova riguardo una sua importante rilettura “Al Tribeca”. Il testo teatrale è liberamente tratto dal racconto “Al Tribeca” di Andrea Giostra, che fa parte della raccolta inedita di novelle siciliane “Mast’Antria e altri racconti”.

E infine delle recensioni su figure importanti del passato.

INFO E CONTATTI

Per chi volesse dialogare o informarsi può scrivere a:

arianna.zavarise@gmail.com

+39 339 379 1987

Canale YouTube “Libri Oggi Story” di Andrea Menagli

https://www.youtube.com/channel/UC6V0XHiNF0ZcBiiJ73AtNrQ

“LIBRI OGGI” – Puntata del 6 maggio 2021

“Al Tribeca” | Progetto internazionale di Natalia Simonova liberamente tratto da una Novella siciliana | Sceneggiatura teatrale, idea e realizzazione di Natalia Simonova con la partecipazione di Gabriel Napoleone Elbano e Delle Musiciste Georgiane Nati Maglakelidze, Nana Kurashvili e Tamar Maglakelidze

“Al Tribeca” di Natalia Simonova con Gabriel Napoleone Elbano | Dal 28 luglio 2020 è visibile gratuitamente online su YouTube, Facebook e Instagram | Per ascoltare il videoclip da YouTube e Facebook clicca a seguire:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/5Cer4f2X9x/

Dal 28 luglio 2020 è visibile gratuitamente online su YouTube, Facebook e Instagram il progetto artistico “Al Tribeca” di Natalia Simonova che nasce nei mesi di profonda solitudine che ha attraversato i nostri cuori nel difficile periodo da Pandemia da Covid-19, “con la speranza di ritornare alla vita!”… Il testo teatrale è liberamente tratto dal racconto siciliano “Al Tribeca” di Andrea Giostra, che fa parte della raccolta inedita di novelle di Sicilia “Mastr’Antria e altri racconti”. Si parte con un video-collage-musicale e si prosegue con una sceneggiatura teatrale internazionale.

Natalia, regista, attrice e produttrice italo-russa che vive a lavora a Roma, si è innamorata di questo testo di Sicilia, lo ha prodotto e sceneggiato come progetto artistico internazionale in condivisione con Roma, Barcellona, Tbilisi e Palermo. «La produzione artistica “Al Tribeca” – dice Natalia Simonova – sarà proposta come spettacolo teatrale nei circuiti dei teatri in Russia, in Georgia, in Spagna. Durante i mesi di Lockdown dovuti alla Pandemia da Covid-19, nello spazio chiuso di una stanza di casa mia, ho cercato di trovato le energie spirituali e artistiche per creare in solitudine fisica qualcosa di speciale condividendolo online con artisti che stimo e con i quali ho avuto il piacere di collaborare in altri progetti artistici internazionali. È stato un lavoro artigianale fatto in casa durante i mesi di chiusura forzata a causa del Covid-19, utilizzando i pochi strumenti di cui disponevo, con la speranza di ritrovare le mie energie creative e di poter riprendere presto la mia vita artistica».

Sinossi:

La protagonista della storia, Maria, è una donna dei nostri tempi che vuole vivere intensamente e vive le sue passioni e i suoi amori visceralmente, che potremmo descrivere con queste parole tratte dal racconto: «Sì, viva! Perché vivere significava tutto quello per Maria. Non avrebbe vissuto se le fosse stata derubata la possibilità di amare. Non avrebbe vissuto se le fosse stata derubata la possibilità di sperimentare le sue passioni. Non avrebbe vissuto. Sarebbe stata un’altra donna. Una donna derubata delle sue pulsioni vitali. Una donna derubata della sua curiosità di vivere emozioni violente e devastanti. Una donna derubata della sua anima. Una donna morta.»

Enrico rappresenta l’uomo che malgrado le ferite subite, ama e desidera incondizionatamente la sua donna, Maria, e per tenerla a sé, le garantisce sicurezza, benessere, agiatezza, premurandola dei sui sguardi, dei suoi abbracci, nella speranza di non vederla andare via per sempre.

“Al Tribeca” ha altri interessanti protagonisti che gli spettatori ascolteranno in anteprima streaming. La storia racconta uno spaccato della vita quotidiana tra Bologna e Palermo di fine Novecento dove dinamiche amorose e passionali arricchiscono di mistero e di fascino due delle città più belle d’Italia, la prima nella splendida Emilia-Romagna, la seconda capitale indiscussa d’arte e di cultura del Mediterraneo attraversata da millenni da storie travolgenti e uniche.

GLI ARTISTI:

Natalia Simonova è attrice internazionale, regista e produttrice teatrale di origini russe, ma che vive e lavora a Roma nei teatri più noti della capitale. Natalia è nota nel mondo del teatro italiano per le sue recite e regie nella interpretazione e rappresentazione teatrale delle grandi donne del Novecento.

Gabriel Napoleone Elbano è attore, scrittore, giornalista e autore italo-georgiano. Vive e lavora a Barcellona e si occupa di progetti artistici e culturali di rilievo internazionali. È corrispondente dalla Spagna per la principale TV georgiana.

Natia Maglakelidze, Nana Kurashvili e Tamar Maglakelidze sono musiciste della Georgia, violinista la prima, pianista la seconda, flautista la terza. Hanno realizzato centinaia di concerti, festival e performance musicali con diversi stili e produzioni (colonne sonore di film, jazz, musica georgiana, folk), e sono seguiti da decine di migliaia di follower della Georgia e di tutto il mondo.

Natalia Simonova:

www.natalia-simonova.com

https://www.facebook.com/natalia.simonova

https://instagram.com/nataliasimonovaactress/

https://www.youtube.com/user/nataliasimonova

Gabriel Napoleone Elbano:

https://www.instagram.com/gabriel.elba/

Nati Maglakelidze:

https://www.facebook.com/nati.maglakelidze.7

https://www.youtube.com/channel/UCvDJdixwiBOJN4uXEodhXlw

Nana Kurashvili:

https://www.facebook.com/nana.kurashvili.9

Tamar Maghlakelidze

https://www.facebook.com/tatuka.maglakelidze

Andrea Giostra:

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube

Credit Ph. Di:

Francesco Bianchi, Gvantsa Maghlakelidze ,Roberto Granata, Lukan, Gisel Romero ,David Kopa , Kate G, Andres Maldonado , Ucha Abuladze.