WESHORT, LA NUOVA STARTUP ITALIANA CHE PORTA IL CINEMA BREVE NEL MONDO, TRA PREMI OSCAR, ATTORI HOLLYWOODIANI E I MIGLIORI CORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

È arrivato il momento di riscoprire il mondo dei cortometraggi ed è una startup italiana a permettercelo!

Il cinema breve è stato l’origine del cinematografo e Alessandro Loprieno, founder e CEO di WeShort, pensa che oggi i cortometraggi possano assumere nuovi essenziali significati, fondendosi perfettamente con i linguaggi e le tecnologie contemporanee e ridando la possibilità a giovani artisti o a piccole produzioni di vedere i loro corti come un’opera d’arte apprezzata. Il corto spesso non ha un futuro distributivo e impedisce a tanti autori che non abbiano una grossa produzione di avere una voce.

Ma, con WeShort, nuova piattaforma On Demand italiana interamente dedicata al cinema breve, non solo lo short film ritroverà la sua importanza come una forma di cinema autonoma, ma soprattutto riporterà la settima arte a dare voce al talento, anche quando proviene dal basso. In catalogo ci sono già corti vincitori di oscar e altri prestigiosi premi internazionali e opere selezionatissime provenienti da tutto il mondo, anche con attori italiani del calibro di Roberto Herlitzka e Leo Gullotta, ed è solo l’inizio! Ma non è tutto: la nuova startup italiana ha già il suo primo prodotto original con protagonista Michael Madsen, l’attore feticcio di Quentin Tarantino!

Alessandro Loprieno ha creato questa realtà prima di tutto da appassionato cinefilo. Il suo team, composto dal regista e produttore Carlo Fusco COO, nonché da figure di eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica, del business development e della critica cinematografica ha già selezionato centinaia di film brevi e punta a proporne sempre di nuovi. Attraverso una piattaforma dall’ottima user experience si potranno scoprire opere di ogni genere, dal mondo dell’animazione a grandi classici, passando per perle inedite da tutto il mondo.

Anche in una pausa pranzo si può avere del gran cinema.

Nel frattempo WeShort ha anche completato un suo primo round di investimenti con un gruppo di investitori tra OurVision, Grownnectia, Lux Ventures, MGH7, tutta l’operazione è stata curata dall’avvocato Sabino Sernia e dal suo team OnLex e dal Dott. Michele Chieffi di Studio Chieffi Gemma.

Attraverso varie offerte, tra 4Free, 4Weeks e 4Life potrete scegliere come gustarvi questa nuova eccezionale esperienza. Basta andare su www.weshort.com è scoprire il grande cinema in formato breve.

