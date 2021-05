Premio Letterario Internazionale “Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti” Poesia e Narrativa Edita e Inedita 2021 III edizione: ecco i vincitori

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il Premio Internazionale “Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti” è nato nel 2017 ed è organizzatodall’ Associazione Culturale Portus Veneris, il cui presidente è Lorenzo Masi, ha come finalità quella di diffondere la cultura in molti campi conoscitivi: Poesia, Narrativa e Arte.

Perché un premio dedicato a Lord Byron? Il nome della grotta è legato al poeta inglese Lord Byron, che in questa grotta si rifugiava a meditare ed era profondamente affezionato a questo luogo. La grotta e Lord Byron sono, del resto, protagonisti di una leggenda che si tramanda da anni e che ha contribuito ad aumentare il fascino del luogo. Pare infatti che Lord Byron, noto per la sua fama di poeta maledetto e libertino, simbolo di una nuova generazione di intellettuali e artisti, arrivò qui nuotando per ben 8 chilometri per raggiungere il poeta Shelley suo amico, che all’epoca soggiornava nella vicina Lerici.

Questo Concorso è uno dei più importanti e partecipati ed è sponsorizzato dal Cantiere Navale Valdettaro Le Grazie, da Marmo Portoro Porto Venere e dalla Proloco Porto Venere e Patrocinato da Regione Liguria,Comune di Porto Venere e Provincia della Spezia. Ogni anno Poeti e Scrittori di tutto il mondo si confrontano davanti ad una Giuria di Qualità formata da nomi molto prestigiosi: Presidente di Giuria Alessandro Quasimodo – Comunicatore di poesia, Regista e scrittore – Vice Presidente Marina Pratici Ambasciatrice della Cultura italiana nel mondo, Critico letterario, Scrittrice, Poetessa. – Marzia Dati Presidente “ Fellowship Charles Dickens Italia”, esperta in Arte e Cultura russa. – Biancamaria Rizzardi Prof. Ordinario Università di Pisa in Letteratura inglese e dei Paesi in lingua inglese. – Rita Iacomino Poetessa e Scrittrice. – Lorenzo Masi già Assessore alla Cultura del Comune di Porto Venere – Operatore Attività culturali.

Quest’anno per motivi di pandemia è stata rimandata la Cerimonia di Premiazione che era programmata per il 30 maggio e che si terrà invece il 26 settembre. Durante la Cerimonia sarà consegnato il “PREMIO SPECIALE PORTO VENERE CULTURA ARTE SPETTACOLO E GIORNALISMO 2021”, assegnato dal Comune di Porto Venere, ad Alessandro Baracchini giornalista conduttore di RaiNews 24 e programmi Rai – Caporedattore della Redazione esteri. I complimenti vanno sicuramente ai premiati che hanno dovuto superare una rigorosa e attenta selezione, ma si sa, è il confronto che aiuta a migliorare e agli artisti questo piace molto. Molti e diversi sono stati i premi.

Vi presento i vincitori di questa edizione:

Poesia inedita

1° Premio Enzo Gaia “Autunno”

2° Premio Sante Serra ”Pausa pranzo”

3° Premio Laura Gabrielleschi “senza titolo”

Premio della Giuria ex aequo

– Nuccio Castellino “Non si è mai pronti a sognare”

– Marietta Gualano “La grotta della poesia”

Premio Speciale del Presidente di Giuria

– Elisabetta Petrolati “Alice nel paese delle meraviglie”

Premio Speciale tematica

– Bruno Fiorentini “Ode a Dante”

– Domenico Sessa “Sera d’inverno”

– Milena Perico “Metacuore”

Menzioni d’Onore

– Valentina Gogna “Aprile”

– Maria Finamore “Un pieno d’amore”

– Giuseppe Mezzatesta “Abbraccio nel blu”

– Roberto Ragazzi “La mente sfiorita”

– Franco Fiorini “Non é deriva”

– Tullio Mariani “Canto per Alda”

– Alessandra Arcoraci “Alberi al vento (Lerici)”

– Nunzio Buono “Una poesia povera”

– Nuccio D’Alghero “Spirale d’amore”

– Lucia Lo Bianco “ Per diventare materia dentro un sogno” ”

– Giovanni Ronzoni “Scrivere luce”

Segnalazione di merito

– Laura De Menech “Cuori erranti”

– Orazio Milazzo “Nel giardino stellato del barocco”

– Alessandro Inghilterra “In un abbraccio”

– Antonella Iacoponi “Lamento di Ester”

– Emiliano Aureliano “ Mix di poesie”

– Michele Vannella “ Replay”

– Corinna Tendola “Fiori di campo”

Poesia Inedita – Premio Valente Luigi Portunato – Giovani poeti

1° Premio Melissa Storchi “Dillo alla Luna”

2° Premio Emanuele Rizzi “Ill vento d’inverno”

3° Premio Manuela Morino “Bagliori”

Segnalazioni di merito

– Sofia Serventi “Un’amica”

– Giada Pasquinucci “A te”

– Marta Bertelà “Esposizione”

– Denise Peselli “Il mare resta certezza”

– Aurora Strazzullo “Un mattino di gennaio”

– Giulia Di Cairano “Il respiro di un albero”

Poesia Edita

1° Premio Silvio Raffo “La ferita celeste”

2° Premio Alfredo Rienzi “Partenze promesse e presagi”

3° Premio Lucia Brandoli “Anello di prova”

Premio della Giuria

– Elisabetta Sancino “Collezione privata”

Premio speciale del Presidente di Giuria

– Consiglia Recchia “Fra stagioni e vita”

Premio Speciale tematica

– Rosina Maranesi “La fabbrica

– Guido Mazzella “Parole per l’eternità”

– Camilla Iacomacci “Il confine sottile”

Menzione d’onore

– Matteo Casale “Studio OP.8 – 2019-2020”

– Fabrizio Bregoli “Notizie da Patmos”

– Emiliano Cribari “La vita minima”

– Mauro Macario “Alphaville”

– Giovanni Ronzoni “Spirit”

– Laura Garavaglia “La presenza viva delle cose”

– Antonietta Micali “Un ballo alla vita”

– Angelo Taioli “Tempo del verbo vivere”

– Manuel Paolino “Storie di ordinaria follia”

– Rossella Tampone Maioni “Novantesimo grado”

– Roberta Mezzabarba “Nell’ora incerta prima del mattino”

Segnalazione di merito

– Stefano Patera “Poesie racconti e fiabe”

– Daniela Feltrinelli “L’incanto dell’onda”

Poesia inedita in Lingua inglese

1° Premio Lucia Lo Bianco

2° Premio Domenico Garaffa

3° Premio Maria Grazia Bajoni

Premio Speciale della Giuria

– Lidia Chiarelli

Menzione d’onore

– Loris Ferri

Narrativa Inedita

1° Premio Luisa D’amico “Per sempre nel cuore, nel cuore per sempre”

2° Premio Marinella Miconi “Profumo di oleandro”

3° Premio Francesco Sindaco “Acchiappasogni”

Premio della Giuria

– Giovanni Casini “Un grumo grande di malinconia”

Premio Speciale del Presidente di Giuria

– Luca Bertini “L’ultimo dubbio di Seneca”

– Emanuele Rizzi – Giovane autore – “Con gli occhi di un bambino”

Premio Speciale Tematica

– Marina Scrivani “Caramelle”

Premio Speciale Tematica Il mare

– Manuela Seletti “L’ultima estate di Kimera”

Menzione d’Onore

– Stefano De Dominicis “Educazione siberiana e prese di gavitello”

– Luciana Vasile “Trenta righe al giorno”

– Nuccio Castellino “Ginger e Fred”

– Rossella Gallerini “Guida per umani fragili che stringono legami”

– Giulio Gemo “LA”

– Daniele Biondi “Dedicata a K”

– Anna Povesi “Centotrentadue scalini”

– Franca Parazzoli “Per sempre insieme”

– Giorgio Murgia “ALF 42”

– Giuseppe Rudisi “D.N.A. (Da non aprire)”

Segnalazione di merito

– Catia Cidale “La vita dei condannati”

– Francesco Petrucci “Madame Dattera”

– Antonina Brusca “Le bambine della collina dei girasoli”

– Bruno Gargano “When the party’s over”

– Paola Schiano Di Colella “Aldo e Frida”

– Doris Fresco “Trova in sé la rotta per traversare ogni bufera”

– Ivana Saccenti “La Fosca”

Narrativa Edita

1° Premio Anna Balzarro “Un anno a giugno”

2° Premio Silvia Frunzi “Nero Gadda Il delitto degli ori”

3° Premio Daniele Bondi “Il caso Cartesio”

Premio della Giuria

– Marco Tullio Barboni “Matusalemme Kid”

Premio della Critica

– Bruno Scapini “Artsakh Confessioni aulla linea di confine”

Premio Speciale di Alto Merito – Letteratura e Arte

– Pierluigi Panza “Un amore di Raffaello”

Premio Speciale di Alto Merito

– Paolo Asti “DOC”

– Silvio Raffo “Il segreto di Marie Belle”

– Maricla Didio “Il ragazzo che parlava alla luna””

– Vanes Ferlini “”Terra’amara”

Premio Speciale Romanzo Storico

– Lorenzo Pesce “Martino da Mesnil”

Premio Speciale Letteratura e Teatro

– Guido Mazzella “L’umana commedia di William Shakespeare”

Premio Speciale Narrativa per l’infanzia

– Alessandra Cerretti

– Teresa Capezzuto

Premio Speciale Tematica Donna

– Giulia Malinverno “Dentro la vita (scusa, sciur padron)”

– Graziano Di Benedetto “Dietro una mano”

-Francesca Sassano “Lei stava lì”

Menzione d’Onore

– Brina Maurer “L’anima di Byron nel cuore di un cane”

– Giuseppe Fiorito “La versione di Krasnoyark”

– Lorenzo Oggero “Andata e ritorno”

– Maria Primerano “Rossini lo stravagante”

– Anna Maria Tamburini “Margherita Guidacci – La poesia nella vita”

– Alessandro Zizolfi “Giovanni Zizolfi il sacrificio dimenticato”

– Marino Migliani “Prima che gli altri te lo dicano”

– Pietro Ratto “La scuola nel bosco di Gelsi”

Segnalazione di merito

– Roberto Castiglioni “Panzergrenadier”

– Marino Julio Cosentino “NO”

– Corrado Leoni “La mulatta”

– Ciro Francesco Luongo “Un carabiniere da marciapiede”

-Alberico Solimes “La cava dei risorti”

– Iris Vignola “La scelta di Asaliah”

– Sante Rodella “L’ultimo divo – Gianni Macchia”

– Vander Pianazzi “San Martéin”

-Laura Delpino “Sguardi a Venezia”

Sezione su Lord Byron e sul Romanticismo inglese – Narrativa edita

Premio Speciale Romanzo

– Stefano Sirocchi “Il gioco di viola”

Antonietta Micali