“L’AMORE SBAGLIATO” – Presentazione del libro di Giancarlo Bonaventura

…”il mio intento è di scrivere in modo da stimolare il lettore a “vedere la storia” mentre gira le pagine di un semplice romanzo, curioso di restare lì, conquistato dai personaggi, trama e ambientazione, un’atmosfera che lo coinvolga”…

Si sono aperti una serie di eventi culturali, riguardanti la letteratura che vedono protagonisti scrittori, narratori, saggisti, poeti, e amanti della letteratura, i quali hanno saputo raccontare attraverso le loro dotte opere, avvincenti storie d’avventure e affascinanti romanzi d’amore, e a farlo c’è anche Giancarlo Bonaventura scrittore esordiente, il quale presenterà a breve il suo romanzo storico: “L’amore sbagliato”.

La presentazione del libro avverrà in un contesto appropriato al romanzo che lo scrittore ha scelto personalmente, per dar risalto ancor di più alla sua suggestiva storia d’amore ambientata in una Venezia del 1515, laddove il figlio del Doge Andrea Gritti, s’innamora tra dubbi ed esitazioni, ma grazie a incantesimi e sortilegi viaggia in là nel tempo imbattendosi in persone inattese di grande rilievo; un romanzo dunque appassionante, che trascina chi lo legge in affascinanti adulazioni, fra gentildonne, ricchi mercanti, musicisti e seducenti modelle.

“L’amore sbagliato” è una opera narrativa suggestiva, capace di travolgere il lettore di passione e storia, che dà spazio senza esitazione all’amore, al sentimento, all’avventura e all’imprevisto, in una Città del primo rinascimento.

Giancarlo Bonaventura nasce a Mirano (Ve), si appassiona alla storia di Venezia, che lo coinvolge fino ad esplorare e ad approfondire ogni aspetto della Serenissima, occupandosi inoltre di arte per molto tempo, conducendo al successo alcune delle sue gallerie d’arte, organizzando importanti mostre in Italia e all’estero; oggi è curatore di eventi artistici e culturali per Enti Pubblici e Musei Civici.

Lo scrittore inaugurerà il suo primo romanzo in una prestigiosa villa del diciannovesimo secolo della Riviera del Brenta: Villa Ducale di Dolo (Ve), il 6 giugno 2021, a presentare il libro ci saranno dei cultori della letteratura e del teatro, e nell’occasione gli invitati potranno acquistare il libro di cui il 50% del ricavato verrà donato in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza di Padova, un gesto apprezzabile e sicuramente significativo per il valore della vita che lo scrittore ha sempre dimostrato.

Chi fosse interessato a leggere questo entusiasmante libro, lo può trovare nelle librerie di Mirano e Dolo in provincia di Venezia.

M° Monica Isabella Bonaventura