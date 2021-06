1° Concorso Regionale Pianistico Regina Margherita di Palermo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Premiazione sabato 5 giugno 2021 ore 19.00 – Santa Maria dello Spasimo

Ingresso ad invito sino ad esaurimento posti

“La musica tra i giovani e a supporto delle nuove leve artistiche” è con questo intento che il Liceo Regina Margherita di Palermo – sezione musicale – ha voluto fortemente indire il 1° Concorso Regionale Pianistico. Un momento in musica dedicato a giovani talenti di tutta l’Isola per valorizzarne le capacità artistiche e musicali proprio perché come scriveva Marco Tullio Cicerone “una vita senza musica è come un corpo senza anima”. La premiazione è prevista sabato 5 giugno alle ore 19.00, ad inviti e nel rispetto delle norme anti-Covid19, presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo a Palermo. Il concorso è stato aperto a tutti i giovani pianisti ambo i sessi di nazionalità̀ italiana o straniera, che frequentano i Licei Musicali della regione Sicilia, secondo i limiti di età tra i 15 e i 21 anni, a seconda della categoria compresa quella da solista. L’intento da parte del Liceo Regina Margherita è stato quello di incoraggiare lo studio della musica e costituire uno stimolo importante per i giovani pianisti, anche e soprattutto in questo difficile periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid19. Tant’è che in questa Edizione Speciale Online la giuria, presieduta dal Dirigente scolastico dell’Istituto Regina Margherita di Palermo e formata dal M^ Antonio Sottile del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, dalla professoressa Loredana Vernuccio del Liceo Musicale Giovanni Verga di Modica e dai professori Davide Cirrito, Vincenza Gallo, Anna Maria Reitano e Giovan Battista Vaglica Del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo, ha valutato le registrazioni video inviate dai concorrenti con l’ammissione di composizioni inedite e trascrizioni d’autore.

Al concorso hanno partecipato allievi dei Licei Musicali di Palermo (15), Messina (2), Modica (3), Agrigento (2) ed i premi assegnati sono: Primo premio Assoluto, Primi premi assoluti di categoria, Secondi premi, Terzi premi. Dalla Giuria sarà assegnato anche un premio speciale. Un evento importante quello organizzato dal 1° Concorso Regionale Pianistico Regina Margherita di Palermo per premiare i nostri giovani musicisti in erba con tante qualità ed impegno sia didattico che artistico.