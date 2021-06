È uscito il nuovo singolo di Andrea Tramacere| Una canzone romantica… per un nuovo amore…

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







È uscito il nuovo singolo di Andrea Tramacere, cantante ed ex concorrente di The Voice nel team di J-Ax. Una canzone romantica, con parole cariche di aspettative per un nuovo amore che è appena sbocciato.

Biografia:

Andrea Tramacere, 23 anni, studente e cantante per passione. Dopo una decina d’anni di studi musicali approfonditi in Conservatorio, tra concorsi e varie manifestazioni canore, nel 2013 pubblica un brano inedito a cui ha collaborato dal titolo “Senza Amore” (che ad oggi conta più di 4000 visualizzazioni su YouTube). Nel 2014 riceve i “4 SI” da Mika, Fedez, Victoria Cabello e Morgan alle audizioni del talent show “XFactor” arrivando fino alla fase televisiva dei Bootcamp. Nel 2015 vince il primo premio al concorso canoro “Una Voce Nel Delta” e nel 2017 è la Unexpected Star del programma “Big Show” del comico Pucci, in onda su Italia Uno. Nel 2018 rientra tra i 16 semifinalisti del talent show “The Voice of Italy” in onda su Rai 2, accompagnato da J-Ax che lo sceglie nella sua squadra, ricevendo apprezzamenti anche dagli altri coach Francesco Renga, Cristina Scabbia e Albano. Ha all’attivo un progetto in acustico ed un canale YouTube attivo con cover e video musicali. Da qualche anno inizia una bella amicizia ed una grande collaborazione con il batterista, produttore ed autore Steve Luchi, con il quale produce e scrive dei brani inediti che danno vita al suo nuovo progetto. L’uscita del suo primo singolo “La Nostra Canzone”, online su tutte le piattaforme digitali dal 28 Maggio 2021, rappresenta la sua prima vera esperienza sulla scena musicale non solo come interprete ma come cantautore. Il brano è prodotto da Steve Luchi ed Andrea Casamento ed edito da SL Music Production e A&A Recordings. Link per brano: https://andreatramacere.lnk.to/lanostracanzone

LINK AL VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=e1McyRky7QE

TESTO:

Da quando ti ho vista arrivare Ho capito Non avevo Più niente da desiderare Il futuro eri tu Per sempre sarà La nostra canzone A dire di noi lascia star le parole Non si fermerà Questa nostra canzone La nostra canzone… RIT Col sole negli occhi Il mare di fronte Ho capito che infondo eri tu L’incrocio di sguardi La fine del mondo Il tuo bacio poi niente di più Poi voglio vederti ballare In spiaggia O dove vuoi Così mi hai insegnato l’amore Non sapevo cosa fosse Tu che abiti dentro al mio cuore Non lo lasci neanche un po’ Per sempre sarà La nostra canzone A dire di noi lascia star le parole Non si fermerà Questa nostra canzone La nostra canzone… Col sole negli occhi Il mare di fronte Ho capito che infondo eri tu L’incrocio di sguardi La fine del mondo Il tuo bacio poi niente di più Poi voglio vederti ballare In spiaggia O dove vuoi Con te non mi posso sbagliare, con te con te nono PONTE NUOVO Sto su una nuvola Dolce atmosferica Per me ogni giorno è il primo giorno e tu sei magica Se cambia musica Neanche una lacrima Rovina quel che ho detto qui… Col sole negli occhi Il mare di fronte Ho capito che infondo eri tu L’incrocio di sguardi La fine del mondo Il tuo bacio poi niente di più Poi voglio vederti ballare In spiaggia O dove vuoi Con te non mi posso sbagliare, con te con te, con te.