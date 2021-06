Due amiche alla Pro Biennale di Venezia 2021 | di Antonietta Micali

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Quest’inverno è stato molto faticoso tra pandemia Dad e presentazioni di libri su varie piattaforme, ma ogni evento negativo porta con sé delle positività, tra queste la conoscenza di molti amici che da virtuali, molte volte, diventano amici reali e un dono nella vita. Questo è quello che mi è successo con l’amica scrittrice Rita Iacomino con la quale condividiamo parole e pensieri; perché l’amicizia è condivisione.

Un giorno, Rita mi chiese se volevo partecipare all’evento di Milano Gallery 2021 , il cui curatore è il bravissimo Salvo Nugnes, Presidente dell’Associazione Spoleto Arte, mi lasciai convincere e… detto fatto, iniziò la nostra avventura. Ci iscrivemmo entrambe ed entrambe siamo state scelte per esporre le nostre poesie, ma da lì il passo fu breve … per essere presenti pure alla Pro Biennale di Venezia 2021, dove ho ricevuto il Premio Canaletto per la poesia “LA LUNA”. Purtroppo, non sono potuta andare a causa di un lutto di famiglia, ma quando gli amici diventano parte della tua vita ecco che ti senti colmato di affetto e di attenzioni e capisci che sei fortunata ad essere circondata da persone cosi speciali.

La Pro Biennale di Venezia è una bellissima vetrina per qualsiasi forma d’arte, l’ho seguita a distanza tra video e foto e devo dire sinceramente che mi sono persa tantissime cose molto belle e interessanti. C’erano esposti molti quadri di pittori veramente bravi, bellissime sculture, ceramiche e poesie all’interno della Chiesa della Pietà, quella dove insegnava Antonio Vivaldi e contiene molti dipinti del Tiepolo.. Ma cos’è la Pro Biennale? E’ la Biennale che dà l’opportunità agli artisti di tutto il mondo di essere presenti, è curata in maniera magistrale da Salvo Nugnes.

Moltissimi sono stati i visitatori , tanti gli artisti di fama internazionale che si sono esibiti per l’occasione, tra cui la violinista Valeria Klaim che ha fatto rivivere la musica del grande Vivaldi, proprio nella chiesa che lo ha visto direttore del primo coro femminile, la splendida voce del soprano internazionale Claudia Pavone accompagnata dal bravissimo Yuri Carrisi Power , figlio d’arte. Alla mostra tra i visitatori erano presenti personaggi di spicco , tra cui Renato Manera, già vice Presidente del Museo Canova e tantissimi altri. In questa occasione è stato assegnato il Premio Margherita Hack al maestro Moni Ovadia. Tanti i media e le televisioni presenti tra cui SkyTG24.

Ogni forma d’arte è un balsamo per l’anima specie in questo periodo fatto di distanziamenti e di difficoltà. Adesso si guarda avanti e insieme a Rita saremo pronte per la mostra al Milano Gallery che si terrà dal 17 giugno al 2 luglio 2021 , anche questa curata dal presidente Salvo Nugnes e dal 4 luglio all’11 luglio sarò presente alla mostra di Spoleto Arte che coincide con il Festival dei due Mondi e questa volta sarò presente fisicamente, non credo di poterci rinunciare. Complimenti al Comitato di Spoleto Arte e al suo Presidente per organizzare eventi così belli ed importanti, ricchi di cultura, arte,poesia, in tutte le sue declinazioni dando al contempo, l’opportunità a molti artisti di farsi conoscere da un pubblico così vasto e di qualità.

Antonietta Micali