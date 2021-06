“Rimettiamoci in viaggio” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







In questi giorni si stanno chiudendo le scuole e come sempre iniziano le vacanze dei tanti studenti e le ferie delle tante famiglie. In questi mesi stiamo raggiungendo un obiettivo importante quello della vaccinazione di milioni di persone contro il Covid-19. Questo virus che ha colpito pesantemente tutti i cittadini del mondo ed ora con tanta attenzione e precauzione torneremo a viaggiare.Il viaggio è un ‘occasione importante per tutte le persone per incontrarsi e scambiarsi idee e confrontarsi nelle varie esperienze. Per incontrarsi è necessario sempre un viaggio, che può essere di varie forme.Attraverso questo spostamento acquisiamo attimi preziosi per la nostra esistenza e per il nostro arricchimento sia cognitivo che di esperienze. Il viaggio ha sempre rappresentato qualcosa di affascinante e di sorprendente, per scoprire nuove realtà sia paesaggistiche che culturali. Pensiamo, cosa rappresenti per i bambini un viaggio per raggiungere il posto dove trascorrere le vacanze ed incontreranno altri piccoli amici con cui giocare. Il loro bagaglio è fatto dai giochi e dai pupazzi che più gli piacciono. La loro fantasia supera ogni confine e che ricordi al rientro a casa avranno? Il viaggio fatto per esplorare il nostro pianeta, che ha portato nei secoli a conoscere nuovi territori e nuovi popoli.Pensiamo a Cristoforo Colombo con la scoperta dell’America e tanti altri navigatori che hanno contribuito a costruire le carte geografiche , ora soppiantate dal tecnologico ”navigatore”. Mi piace introdurre il tema del viaggio ricordando questo aforisma :”Un viaggiatore senza osservazione è un uccello senza ali” di Moslih Eddin Saadi . Infatti quando facciamo un viaggio dobbiamo osservare e comprendere, sia dove siamo e con chi ci confrontiamo , così saremo arricchiti da questa esperienza. Viaggiare ed entrare in contatto con nuovi modi di fare e di pensare basati sul percorso storico di quel popolo , entrare nelle loro cucine e trovare nuovi sapori dovuti ai prodotti che coltivano ed a il clima che hanno,è veramente entusiasmante. Quando viaggio preferisco alloggiare in appartamenti e quindi questo significa andare ai mercati per la fare la spesa ed entrare in relazione con quella cultura , vedere che cosa preferiscono , vedere quali sono i loro comportamenti e sono sicura che è questo arricchisce il viaggiatore ed è il souvenir più prezioso, che porteremo sempre nella nostra mente e nel nostro cuore. Oggi si viaggia anche sul web ed entriamo in contatto più facilmente con tante persone ,che poi setacciamo con il vaglio degli interessi comuni e magari ci confrontiamo con esperienze su argomenti simili, che ci interessano. Il viaggio è affascinante e non mi preoccupo mai del contenuto della mia valigia. Infatti sono convinta, che adattarsi a quello che troveremo con quello che abbiamo è l’ingrediente importantissimo dell’essere “viaggiatore”.Una cosa devo sempre avere con me, è la possibilità di documentarmi su qualcosa, che non sapevo che esistesse. Ho letto un libro “L’arte di viaggiare” di Alain De Botton e qui sono presi in considerazione vari tipi di viaggio ed anche quello all’interno della propria abitazione, cercando di mettere in fila tutto quello che abbiamo e valutare quanto questi oggetti appartengono alla nostra identità , infine l’autore parla anche del viaggio interiore dentro noi stessi. Partendo dalla convinzione, che il viaggio rende vitale sia la nostra mente che la nostra passione alla vita, questa opportunità deve essere sempre viva nella nostra esistenza , perché questa ci fa comprendere che siamo tutti cittadini del mondo e quindi tutti degni di rispetto e di poter vivere un’ esistenza di diritti e doveri uguali in ogni angolo del mondo. Questo è un periodo di rinascita per tutti e di grande consapevolezza conquistata con questa esperienza dolorosa della pandemia, che è stata prima conosciuta e poi affrontata grazie allo straordinario impegno di tutti i vari settori della scienza, che hanno lavorato in maniera sinergica per arrivare alla soluzione sia della cura che della vaccinazione e quindi questa estate che sta iniziando è un dono inaspettato per tutti noi.