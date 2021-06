Campofelice di Roccella: arriva il Nicola Giosuè show

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Appuntamento con la musica a Campofelice di Roccella il 4 luglio alle ore 21 con Nicola Giosuè. Settantacinque minuti di musica che avranno come sfondo la magnifica cornice del Belvedere.

L’artista con il suo show riassumerà la sua vita con dei brani che ama e che lo rappresentano.

Un momento di spensieratezza che, ora che ci avviamo alla zona bianca, Nicola Giosuè vuole regalare al suo pubblico. Sul palco con lui ci sarà il suo percussionista Peter Conti .

Aprirà lo show la canzone di Giosuè “Non è vero” che parla proprio della pandemia. Sponsor dell’evento il locale Prosit che ha anche messo a disposizione gli spazi per lo show. Non mancheranno brani che ricordano la spensieratezza degli anni ’60 come “Guarda come dondolo” e “Abbronzatissima” di Edoardo Vianello e gran finale con la canzone “My way” di Frank Sinatra. “Ho scelto dei brani che indirettamente mi rappresentano, indirettamente perché scritti da altri artisti, e quindi si può dire che canterò la mia vita in 75 minuti. Dopo un anno e mezzo di fermo dovuto al Covid ho voglia di ripartire!”, ha detto Nicola Giosuè.

