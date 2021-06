FESTIVAL ITINERANTE DI ARTISTI.. in strada | 17 e 18 luglio 2021 Comune di Fonte Nuova (Roma)

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Dopo il successo delle scorse edizioni, l’Ass. Culturale Obiettivo E20 ha deciso di riprogrammare il “FONTE NUOVA BUSKER FESTIVAL”.

Come nelle scorse edizioni sarà riproposto Street Food, Stand espositivi, giostre per grandi e piccini e, grazie alla direzione artistica del Mago Lapone, una moltitudine di spettacoli di vario tipo messi in scena da selezionati artisti di strada.

Tra gli artisti selezionati per l’edizione 2021 ci sarà Er Poeta Metropolitano, Giuseppe Mincuzzi, che ritorna sulle scene per la prima volta dopo la Pandemia e riceverà il suo battesimo come artista di strada! Il poeta porterà “in strada” il suo spettacolo Teatrale “SELFIE? NO, AUTOSCATTO!” che prende nome dal suo ultimo libro. Con poesie, canzoni e monologhi, Giuseppe Mincuzzi contribuirà, insieme ad altri artisti, a far passare due giorni in totale spensieratezza.

Dal 17 al 18 luglio 2021 dalle 16.00 all’1 Lungo Via Nomentana, Comune di Fonte Nuova

Associazione Culturale Obiettivo E20

https://www.obiettivoe20.it/

Giuseppe Mincuzzi

www.giuseppemincuzzi.net

https://www.youtube.com/user/ERPOETA

https://www.tiktok.com/@erpoetametropolitan

