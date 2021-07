“Cosmi ex libris. Percorsi di arte contemporanea fra 16 libri d’artista” dal 3 all’11 luglio 2020, a Montecelio (Roma Capitale)

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







La mostra, dal titolo “Cosmi ex libris. Percorsi di arte contemporanea fra 16 libri d’artista”, che si svolgerà dal 3 all’11 luglio 2020, a Montecelio, presso l’antico lavatoio contumaciale, è itinerante: l’edizione montecellese è la terza, poiché già esposta nel 2020 a Velletri dal 4 al 14 luglio presso il Polo Espositivo Juana Romani- Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola e a Tivoli, dal 19 al 27 settembre, presso le Scuderie Estensi. È curata criticamente dalla prof.ssa Lucrezia Rubini, il progetto e l’organizzazione è dell’associazione culturale “La cera di Dedalo”, di cui è Presidente l’arch. Giorgio La Bianca e che dal 2006 organizza mostre ed eventi di piazza a Guidonia, Tivoli, la valle dell’Aniene e Roma. È sponsorizzata dalla Beverfood Service S.r.l. e dalle ditte Cantine San Marco S.r.l. e Viticoltore Ponte S.r.l., che offrono i loro drink ai vernissage.

Le 16 opere sono state realizzate da 15 artisti selezionati ed esperti in questo genere d’arte, mentre un’opera collettiva è stata realizzata dalla V C del Liceo Artistico. Come ampiamente illustrato dalla Rubini nel catalogo della mostra, curato graficamente da Letizia Rigucci, con la Prefazione del giornalista e scrittore Agostino Bagnato, che analizza criticamente ogni singola opera degli artisti, il “libro d’artista” è un vero e proprio “genere” artistico autonomo, in cui un artista crea un mondo prezioso e complesso, un crogiolo per la creatività, sulla scia della memoria e dei frammenti, che si riattivano in un “Cosmo”. Un libro d’artista è un microcosmo dalle potenzialità infinite, strumento per aprire finestre oltre la realtà, per accedere alla fantasia, per aprire orizzonti inediti, seppure concentrati in pochi centimetri cubi, quelli di una “struttura a libro”, capace di destrutturare, ma per riannodare fili spezzati.

L’inaugurazione, il 19 settembre, ha visto la partecipazione di tanti cittadini, rappresentati della cultura e dell’arte, del sindaco Giuseppe Proietti e degli studenti del Liceo artistico di Tivoli.

Videoclip di YouTube: “Lucrezia Rubini, Cosmi ex libris. Percorsi d’arte contemporanea fra 13 libri d’artista”:

Info e contatti

+39 333 215 1787

Link di riferimento:

Montecelio borgo medievale:

https://www.montecelio.it

Il libro:

Lucrezia Rubini, “Cosmi ex libris. Percorsi d’arte contemporanea fra 13 libri d’artista. Catalogo della mostra (Roma, 20 febbraio-19 marzo 2020). Ediz. illustrata”, Selfpublishing, Roma, 2020.

https://www.lafeltrinelli.it/libri/lucrezia-rubini/cosmi-ex-libris-percorsi-d/9791220065252