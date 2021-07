Lidia Schillaci e OJS il 3 e 4 luglio al Complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo | “Spasimo 2021. Musiche di una nuova alba”

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Ai nastri di partenza la stagione concertistica con il concerto di Lidia Schillaci e OJS

Palermo 30 giugno 2021. Ai nastri di partenza la stagione concertistica Spasimo 2021 – Musiche di una nuova alba con il concerto “Non siamo Capaci”. Protagonista di due serate Lidia Schillaci, enfante prodige ed allieva della Scuola Popolare di Musica, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina. La Fondazione ha accolto la richiesta di diversi appassionati, fan di Lidia Schillaci e del Brass, spostando il concerto – previsto inizialmente giorno 2 luglio – al 4 luglio alle ore 20.00. Tale richiesta è stata dettata dall’ evento sportivo previsto venerdì 2 luglio con la partita degli europei di calcio in cui si gioca l’Italia – Belgio. La stessa Orchestra Jazz Siciliana, nel condivide le aspettative dell’intero Paese, tifando Italia, si augura la vittoria della squadra azzurra. Oltre a domenica 4, Lidia Schillaci si esibirà regolarmente – come da programma – sabato 3 luglio con doppio set, ore 20.00 ed ore 22.00.

Lidia Schillaci ha studiato al Brass nella classe di Tecnica Vocale con Lucia Garsia e Canto Jazz con Maria Pia de Vito e vanta importanti collaborazioni come Eros Ramazzotti con quattro Tour mondiali che le hanno permesso di calcare i palchi più ambiti, da Radio City Music Hall, al Barkley centre di New York , al The Forum di Los Angeles, al Sidney Entertainment Centre, all’Auditorium National di città del Messico, all’Arena di Verona, al Teatro antico di Taormina, allo Stadio Olimpico di Roma, allo stadio di San Siro di Milano. La cantante siciliana è anche reduce dalla vittoria di uno dei programmi più seguiti di Rai 1,“Tale e quale Show” condotto da Carlo Conti. In questa occasione, Lidia è stata l’unica donna a classificarsi sul podio qualificandosi seconda nell’edizione 2019 e prima assoluta nel 2020. Spasimo 2021 si inaugura duqnue con il concerto Lidia Schillaci accompagnata dall’OJS con “Non Siamo Capaci”, una esibizione con un alto valore sociale ed artistico. La Fondazione the Brass Group punta sempre di più sulla cultura e sul mondo dello spettacolo come momento di alto valore umano e di affermazione della comunità. Così con Spasimo 2021, il grande evento cittadino di ritorno dopo il lockdown, si afferma l’intento di organizzare un appuntamento concertistico unico nel suo genere e che avrà luogo dal 25 giugno al 29 settembre, una full immersion di suoni e musiche, un evento che aggrega le Istituzioni culturali-musicali della città, in un luogo di rara bellezza e fascino storico, all’insegna dell’eleganza e della sicurezza seguendo le normative anti-COVID-19.

Esibizione

www.brassgroup.it – #Spasimo2021

Info biglietti e prenotazioni:

The Brass Group

www.bluetickets.it

brasspalermo@gmail.com

+39 334 739 1972