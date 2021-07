Covid e stress, se ne parla in radio

Stress e pandemia, un binomio stretto e contraddistinto dalla mancanza di risorse psicologiche e sociali per affrontare efficacemente l’epidemia.

Dallo stress dei caregirers allo stress del malato positivo al Covid 19, fino allo stress della coppia che scoppia in quarantena, in programma, lunedi 5 luglio 2021, su RadioTVazzurra un intervento specialistico a cura della dottoressa Angela Ganci, noto specialista del settore psicologico a Palermo.

In particolare la dottoressa Angela Ganci stimolera’ alle seguenti riflessioni:

1) Differenza tra eustress e distress;

2) Lo stress in pandemia in ambito scolastico, relazionale e sanitario;

3) Sviluppare strategie di resilienza.

SOTTOSTRESS, questo il Format all’interno del quale poter ascoltare l’esperto, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.05 alle ore 16.00, sulla Radio sopra menzionata, condotto da Antonella Giotti.

Appuntamento quindi lunedi 5 luglio 2021, a partire dalle ore 15,20, sul Canale 878 del digitale terrestre per la Sicilia, sul Canale123 su Smart TV per tutta Italia o in radio FM 91,8 e 94,3.