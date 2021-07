Rosa Altavilla neo presidente del Rotary Club Roma Aniene

Artista, pittrice, amante delle discipline artistiche con particolare apprezzamento per le arti visive, interessata a tematiche di cultura che la spingono ad approfondimenti tradotti in articoli anche relativi ad esperienze vissute in prima persona. Ha al suo attivo diverse collaborazione editoriali, in qualità di redattrice, ed è membro della United States Press of America. Ester C.: https://www.facebook.com/ester.campese.3